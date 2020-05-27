Prof. Dr. İnanç'tan "Sağlıklı kilo vermek için günde 2 bardak süt için" önerisi
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Prof. Dr. İnanç'tan "Sağlıklı kilo vermek için günde 2 bardak süt için" önerisi

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, alınan kiloların sağlıklı verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesi önerisinde bulundu.

Prof. Dr. İnanç'tan
27.05.2020 13:15 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:15

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, alınan kiloların sağlıklı verilebilmesi ve açlık hissinin giderilmesi için günde 2 bardak süt içilmesi önerisinde bulundu.

İnanç, yazılı açıklamasında, düzenli olarak her gün içilen iki bardak sütün dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli rol oynadığını belirtti.

Sütün hayatın her döneminde mutlaka tüketilmesi gerektiğini vurgulayan İnanç, "Fazla kilo neredeyse çağımızın temel sorunu. Kilo sorununun minimum düzeye inmesi için sağlıklı ve uzun süre tok tutan glisemik indeksi yüksek yiyecekler tüketilmesi öneriliyor. Düzenli olarak her gün içilen iki bardak süt de dengesiz ve sağlıksız beslenmeyle alınan kiloları önlemede önemli." ifadesini kullandı.

Salgın sürecinde özellikle ambalajlı sütlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten İnanç, uzun ömürlü sütün tamamen kapalı ortamda, ışık ve hava gibi dış etkenlerle teması önleyen aseptik ambalajlarda doldurulduğunu kaydetti.

Açıkta satılan sütü mikroplardan tamamen arındırmak için 90 ila 95 derecede 10-15 dakika kaynatmak gerektiğine dikkati çeken İnanç, sütün kaynatıldıktan sonra içindeki vitaminler başta olmak üzere besin değerlerinin yüzde 50 ila 90'ının azaldığını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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