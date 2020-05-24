Prof. Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de 24 Nisan'da koronavirüsün seyri değişti
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Prof. Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de 24 Nisan'da koronavirüsün seyri değişti

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı.

Prof. Dr. İlhan Çetin: Türkiye'de 24 Nisan'da koronavirüsün seyri değişti
24.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:45

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye'nin koronavirüste pik noktayı 11 Nisan'da gördüğünü belirterek, "24 Nisan ise vaka ve iyileşen hasta sayısının buluştuğu noktaydı. Ardından iyileşen hasta sayısı hızla yükselmeye başladı" dedi. Çetin, 11 Haziran'dan itibaren günlük vaka sayısının 300'lere kadar düşebileceğini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Dekanı ve İl Pandemi Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, Demirören Haber Ajansı'na , Türkiye'de koronavirüsün son durumunu grafiklerle anlattı. Prof. Dr. Çetin, Dekan Yardımcısı Mustafa Karademir, Doç. Dr. Ahmet Altun ve Fakülte Sekreteri Binali Koç ile birlikte hazırladıkları grafiklerle hastalığı yakından takip ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Çetin, üniversite olarak oluşturdukları epidemiyoloji ekibi ile hem dünyanın hem de Türkiye'nin koronavirüs istatistiklerini yakından takip ettiklerini söyledi. Son günlerdeki vaka sayısındaki düşüşün ciddi manada herkesi ümitlendirdiğini belirten Prof. Dr. Çetin, "Hazırladığımız, Covid-19 Türkiye Günlük Vaka Sayısı grafiğimizde bir çıkan kol bir de inen kolu var. Grafiğimize göre 11 Nisan pik noktası diye hep düşünüyorduk. 11 Nisan sonrası vakalarda azalma eğilimi görmekteyiz. Biz şu ana kadar büyük şehirlerde 6 kez sokağa çıkma kısıtlaması yaptık. Bu kısıtlamaları yaptığımız dönemlerde 7 gün sonra yeni dalgalanmalar olduğunu gördük. Yalnız pazartesi ve salı günleri birtakım yoğunlukların artması ve tedbirlerin gevşetilmesi, aynı şekilde insanların da gevşemesinden sonra dalgalanmaların tepe noktalarını görüyoruz. Geçen haftaki sokağa çıkma yasağının etkisini de bu cumartesi, pazar ve pazartesi gününden itibaren göreceğiz. Bunun sevindirici bir yönü ise biz sağlıkçılar olarak bu şekilde günlük vakalar üzerinden pek konuşmayız. 3 günlük, 5 günlük ve 7 günlük ile 14 günlük ortalamalar üzerinden konuşuruz. Hiçbir haftamızın ortalaması bir önceki haftanın ortalamasını geçmedi. Bu bizim için bir kazançtır" dedi.

İyileşen hasta sayısı grafiği üzerinden değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Çetin, "Hastalık ilk çıktıktan yaklaşık 14 gün sonra iyileşen sayımız başlıyor. Başlangıçta yavaş başlıyor, daha sonra hızlı bir şekilde yükseliyor. Bizim için önemli olan tarih 24 Nisan tarihidir. Bu tarih bizim günlük bulduğumuz vaka sayıları ile aynı şekilde iyileşen hasta sayısının çakıştığı tarihtir. Bu halk sağlıkçılar olarak önemli bir noktaydı. Bu tarihten itibaren iyileşen sayısı hızlıca yukarıya çıkmaya başladı" dedi. 'VİRÜSÜN TARZINDA HİÇBİR DEĞİŞİKLİK YOK'Virüste herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Prof. Dr. Çetin, "Son zamanlarda vaka sayılarının azalmasıyla 'acaba virüsün etkisinde bir azalma mı oldu?' diye tartışıp konuşuyoruz. İnsanlar ister istemez bu soruyu birbirlerine soruyorlar. Ondan ziyade şu anda Brezilya'da, Rusya'da ve özellikle Güney Amerika'ya geçen bir vaka sayıları var. Virüsün davranış tarzında hiçbir değişiklik yok. Sadece bu değişiklik bizim davranış tarzımızdan geliyor. Biz virüsü tanıdık. Virüsün olmazsa olmaz 3 tane düşmanı vardır. Bunların bir tanesi izolasyon, ikinci sosyal mesafenin korunması ve üçüncüsü maske takılması. Tedbirlerimiz ise iki türlüdür. Bunlardan bir tanesi toplumsal tedbirler, diğeri de kişisel tedbirlerdir. Toplumsal tedbirler toplu kullanım alanlarının kapatılmasıdır. Bir de kendi tedbirlerimiz var. Mesafeli, maskeli ve evde kalmaktır. Toplumsal tedbirleri gevşettikçe birtakım açılmalar yapıldı. Bunları biz de olumlu karşılıyoruz. Bizim kişisel tedbirlerimizi sıkı tutmamız gerekiyor. Hem toplumsal tedbirleri hem de kişisel tedbirleri de gevşetirsek yine günlük 5 binli rakamları görürüz. Bu bizim için Allah korusun çok kötü olur" dedi.'BAYRAMDA HASTALIĞIN BELİNİ KIRACAĞIZ'

Bayram tedbirlerinin hastalıkla mücadelede etkin sonuçlar verebileceğini hatırlatan Prof. Dr. Çetin, "Biz eğer tedbirlerimize dikkat edecek olursak 4'te 1 oranında daha az hastalanmış oluyoruz. Biz toplumsal olarak öğrendik. Bizim milletimiz şu anda bilgileri davranış haline getirdi. Bu bizim için önemli ve değerlidir. Biz bu şekilde tedbirli olmaya devam edelim. 11 tarihleri bizim için çok önemliydi. Yani 11 Mart'ta biz ilk vakamızı gördük, 11 Nisan tarihinde pik yaptık, 11 Mayıs tarihinde açılımlarımızı yaptık. İnşallah 11 Haziran itibariyle de 300'lü rakamları göreceğimizi düşünüyoruz. Bugünden itibaren 4 günlük bayramla ilgili bir karar alındı. Bunu çok olumlu ve değerli buluyorum. Bu dönemde tedbirleri sıkı tutarsak hastalığın belini kıracağız. Arkasından da Haziran'ın ilk haftası 500-600 rakamları, yine 11 Haziran tarihi itibariyle de 200-300'lü rakamları göreceğiz. Millet olarak bu sıkıntılarımızı en az seviyeye indireceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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