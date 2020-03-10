Prof. Dr. İlber Ortaylı İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde konferans verecek İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan, ekonomik gelişmelerin tüm ayrıntılarıyla konuşulacağı, "Finance Talks" başlıklı serinin ilk konferansı Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından verilecek.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü tarafından düzenlenecek olan, ekonomik gelişmelerin tüm ayrıntılarıyla konuşulacağı, "Finance Talks" başlıklı serinin ilk konferansı Prof. Dr. İlber Ortaylı tarafından verilecek.



İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ekonomik gelişmelerin tüm ayrıntılarıyla konuşulacağı bir konferanslar dizisi başlatacak.



Finans Enstitüsü tarafından başlatılan "Finance Talks" etkinliklerinde önemli akademisyen ve araştırmacılar, ekonomi ve iktisadın tarihteki seyri, günümüzde ekonominin ne ifade ettiği gibi konularda konferanslar verecek.



İlk konferansta Türkiye'nin önemli tarihçilerinden İlber Ortaylı, Batı kapitalizminin doğuşunu ve Osmanlı'nın bunun karşısında aldığı tavrı anlatacak. Prof. Dr. Ortaylı'nın "Batı Finans Kapitalizmi ve Osmanlı" başlıklı konferansı 11 Mart 2020 Çarşamba günü

10.30'da İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü Konferans Salonu'nda yapılacak. Aylık olarak düzenlenmesi planlanan "Finance Talks" etkinliklerine alanın önemli araştırmacı, uzman ve akademisyenlerinin katılması bekleniyor.

Kaynak: AA