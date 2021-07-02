Prof. Dr. İlber Ortaylı, Göbeklitepe'den günümüze İpek Yolu'nu ve ticaretin tarihini anlatacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 100. online seminerini Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımı ile 8 Temmuz'da gerçekleştirecek. GAİB'in YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak olan seminerde Ortaylı, Göbeklitepe'den günümüze İpek Yolu üzerinde yaşanan ticaretin tarihini anlatacak.
İhracatçılara sunduğu desteklerin yanı sıra düzenlediği eğitim faaliyetleriyle de Bölgenin kalkınmasına katkı sunmayı amaçlayan Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), 100. online seminerini kıymetli bir konukla taçlandırmaya hazırlanıyor. 8 Temmuz 2021 Perşembe günü gerçekleşecek GAİB 100. webinar'ının konuğu, ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak.
TARİHİN UFKUNA YOLCULUK
"Tarihin Ufkuna Yolculuk" başlığını taşıyacak ve GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci'nin moderatörlüğünü üstleneceği etkinlik saat 14.00'te başlayacak ve GAİB'in YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak. İpek Yolu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'in ticari tarihine dair önemli bilgiler paylaşacak olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Göbeklitepe'den günümüze İpek Yolu üzerinde yaşanan ticari, kültürel, sanatsal ve bilimsel gelişmelerin şehir hayatına etkilerini ortaya koyarak Gaziantep'in bir üretim ve ticaret merkezi hâline gelme sürecine ışık tutacak.
Webinar sırasında işaret dili tercümanı da hazır bulunacak olup, etkinlik esnasında form dolduran katılımcılara online katılım belgesi hazırlanacak.