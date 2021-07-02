Prof. Dr. İlber Ortaylı, Göbeklitepe'den günümüze İpek Yolu'nu ve ticaretin tarihini anlatacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 100. online seminerini Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın katılımı ile 8 Temmuz'da gerçekleştirecek. GAİB'in YouTube kanalından da canlı olarak yayınlanacak olan seminerde Ortaylı, Göbeklitepe'den günümüze İpek Yolu üzerinde yaşanan ticaretin tarihini anlatacak.