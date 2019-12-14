Prof. Dr. İlber Ortaylı, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

14.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:22

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

5. Uluslararası Yunus Emre Günleri kapsamında Manisa'ya gelen Ortaylı, AA muhabir ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.

Haber kategorisindeki fotoğrafları inceleyen Ortaylı, Muhammed Said'in "Suriye'de saldırının hedefi çocuklar", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Peter Adones'in "Teröre başörtülü yanıt" başlıklı karelerini seçti.

Ortaylı, oylamaya sunulan fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA