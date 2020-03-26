Prof. Dr. Hüseyin Per: "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Prof. Dr. Hüseyin Per: "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık" - Haberler
Koronavirüs, Kayseri, Güncel

Prof. Dr. Hüseyin Per: "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık"

Kayseri Tabip Odası tarafından, Koronavirüs salgınında sahada çalışan sağlık personellerine sağlanan koruyucu ekipman desteği ile ilgili açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Per, "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık" dedi.

26.03.2020 13:09 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:09
Prof. Dr. Hüseyin Per:

Kayseri Tabip Odası tarafından, Koronavirüs salgınında sahada çalışan sağlık personellerine sağlanan koruyucu ekipman desteği ile ilgili açıklama yapan Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Per, "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık" dedi.

Bu desteğin emeklerin karşılığı olamayacağını sadece sembolik olduğunu söyleyen Hüseyin Per, "Kayseri Tabip Odası olarak, üyelerimize dağıtmak üzere 2 bin kişisel koruyucu gözlük temin ederek bunların bin tanesini sağlık müdürlüğüne bin tanesini de Erciyes Üniversitesi Başhekimliğine verdik ve arkadaşlarımıza dağıttık. Bu sembolik bir katkı, arkadaşlarımızın verdiği emeğin asla karşılığı değildir ve onların can siper hane covid salgınındaki çalışmalarında yeterli değildir. Ancak yine de biz sembolik olarak kişisel koruyucu gözlük dağıtma kararı aldık. Yönetim kurulu olarak da hemen işleme koyduk. Zaten bu da basit önlemlerden bir tanesi ama biz yanına bir de yüksek koruyucu olan bir maske de alalım dedik ama herhangi bir yerden ulaşamadık çünkü maskelerin birçoğunu devlet kendisi alıyor" dedi.

Hüseyin Per Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından personellere 10 bin yeni ekipman dağıtılacağını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile birlikte 1 gün boyunca N95 isimli maskeyi aradık. Sonuç itibari ile de bunların devlet tarafından alındığını öğrenmiş olduk. Yoksa Kayseri Ticaret Odası Başkanımızın da desteği ile Kayseri Tabip Odası olarak, maskelerimiz dağıtacaktık. Dün itibariyle de Kayseri İl Sağlık Müdürlüğüne 10 bin yeni koruyucu ekipmanın geldiğinin bilgisini edindik. Onları da sağlık müdürlüğü personellere dağıtacak." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı
'83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır' Haberler
"83 milyon insanımıza 1000 TL nakdi yardım yapılmalıdır"
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında şehit cenazesinde bir ilk yaşandı
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı Haberler
Ünlü koronavirüs sitesinin kurucusu, 17 yaşındaki ABD'li genç çıktı
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Son dakika: Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında elektrik fiyatlarında artış olmayacak
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı
'Biz de yardıma hazırız' diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
"Biz de yardıma hazırız" diyen İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Marketteki sütleri içip görüntülerini paylaşan genç 15 gün evden çıkamayacak
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Kanal İstanbul için ilk ihale yapılınca İmamoğlu'ndan jet tepki geldi
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 72'ye çıktı
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
150 bin 600 civarı göçmen, Türkiye'den ayrılarak Yunanistan'a geçiş yaptı
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
Koronavirüse kalkan olan limon, sarımsak ve zencefilin fiyatında %50'lik artış oldu
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
WhatsApp'taki bilgi kirliliği önlenemiyor! Elden ele dolaşan bir mesaj daha asılsız çıktı
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 234'e yükseldi
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
TÜİK evlilik istatistiklerini açıkladı: En fazla evlilik İstanbul'da, en az evlilik Tunceli'de gerçekleşti
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Son Dakika: Bakan Soylu, sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında ekmek satışı sadece fırın ve marketlerde yapılacak
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in 'Virüs İranlılar için üretilmiş' açıklamasını yalanladı
İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Moody's koronavirüs nedeniyle Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,4 küçülme olarak revize etti
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Sağlık durumu merak edilen Kraliçe Elizabeth'in Başbakan'la görüştüğü anlar yayınlandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Serdar Ortaç Muhterem Nur
Spor Falcao Lionel Messi Sergen Yalçın Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Wuhan Polis İtalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Hüseyin Per: "Sağlık personelimize 2 bin adet koruyucu ekipman dağıttık" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2020 15:03:56. #1.15#
title