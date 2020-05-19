Prof. Dr. Hüseyin Per'den Kadir Gecesi ve 19 Mayıs Mesajı
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Prof. Dr. Hüseyin Per'den Kadir Gecesi ve 19 Mayıs Mesajı

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 19 Mayıs'ın, Türk Milletinin kutlu yolculuğunun başlangıcı olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Hüseyin Per'den Kadir Gecesi ve 19 Mayıs Mesajı
19.05.2020 16:21 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:21

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, 19 Mayıs'ın, Türk Milletinin kutlu yolculuğunun başlangıcı olduğunu söyledi.

Kadir Gecesi ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Başkan Hüseyin Per, "Ramazan ayının sonuna yaklaştığımız şu günlerde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yüce Allah (cc) dan bu gecenin hürmetine tüm İslam alemine hayırlar vermesini, zulüm altında olan Müslümanların bir an önce bu zulümlerden kurtulmalarını, ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğinin bozulmamasını temenni ediyorum" dedi.

"Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkması, ülkemizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olmuştur" diyen Başkan Hüseyin Per, "19 Mayıs, Türk Milletinin kaderinin sadece bağımsızlık olduğunun simgesidir. Türk Milleti, genciyle, yaşlısıyla, kadını ve erkeği ile her zaman esarete dur demiştir. İşte bu duygu ve düşüncelerle büyük sıkıntı ve yokluklar içerisinde verilen çetin mücadele ile kurulan Türkiye Cumhuriyetini Atatürk gençlere emanet etmiş, böylelikle Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır" diye konuştu.

Kayseri Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, "19 Mayıs 1919'un yıldönümünde Aziz Türk Milletimizin ve Türk gençliğinin Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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