Prof. Dr. Haydar Sur: 'Yapılan testlerde vaka sayısı azalırsa salgında sönümleme başlamıştır...

Prof. Dr. Haydar Sur, korona virüs ile ilgili merak edilenleri yanıtladı

İSTANBUL - Dünya ülkelerinde etkisini sürdürmeye devam eden korona virüs hakkında bilgiler veren Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, "Yapılan testler içerisinde vaka sayısı ne kadar azalırsa o zaman salgın sönümleme başlamış demektir. Şuan pozitif bulma oranımız yüzde 15'lerden yüzde 7'lere düşmeye başladığında hastalık sönüyor demektir. Sıcaklık tek başına konuşulursa bizi aldatır. Sıcaklık artı nem oranıyla konuşmamız gerek" dedi.

Çin'de başlayan korona virüs dünyada etkisini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında alınan önlemler her geçen gün artarak devam ederken Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur, vatandaşların merak ettiği konuların başında gelen virüsün ne zaman biteceği ve sıcaklıkların hastalığın seyrini nasıl etkileyeceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Pozitif kişiler bulunduğunda bunların etkeni nereden aldığını, kimlerle temaslı olduğunu ve kimlere bulaştırdığını incelemek anlamına gelen filyasyon çalışmaları bulunan Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Haydar Sur, yapılan testler içerisinde vaka sayısı ne kadar azalırsa o zaman salgın sönümleme başlamıştır diyerek, sıcaklık ve nemin bir arada konuşulması gerektiğini söyledi. Sur, virüsün 80 derecenin üstündeki nem oranların olduğu yerleri çok sevdiğini söyledi.

Korona virüsün bittiğinin nasıl anlaşılacağı yönündeki soruları yanıtlayan Prof. Dr. Haydar Sur, "Günlük hastaneye yatırılan kişi sayısı o gün hastaneden taburcu ettiğimiz kişi sayısından daha az hale gelince.Yoğun bakıma yatırdığımız kişilerin sayısı o gün yoğun bakımdan gönderdiğimiz kişilerden daha az hale geldiği ve pozitif vakaların içinde yoğun bakıma yatırılanların oranı daha az hale gelince bu anlaşılır. Türkiye günde 35 bin test yapıyor. 35 bin teste her 7 kişiden biri pozitif çıkıyor şu anda. Biz 35 bin test yapmaya devam eder de her 7 kişiden biri değil de her 10 kişiden biri pozitif çıkmaya başlarsa yani gittikçe seyrelmeye başlarsa işte o zaman salgın sönümleme başladı demektir. Şuan pozitif bulma oranımız yüzde 15 20 gündür falan aynı istikrarlı seviyede gidiyor. Türkiye 20 bin test yaparsa 7'de biri pozitif çıkıyor. 30 bin test yaparsa 7'de biri pozitif çıkıyor. İstersek 50 bin test yapalım bunun yine 7'de birini pozitif bulacağız. İşte bu oran yüzde 15'lerden yüzde 7'lere düşmeye başladığında giderek düşme eğilimine gerecektir ve hastalık sönüyor demektir. Yapılan testler içerisinde vaka sayısı ne kadar azalırsa o zaman salgın sönümleme başlamıştır demektir" ifadelerini kullandı.

Sur," Sadece sıcaklıkla konuşursak aldanırız. Sıcaklık artı nem oranıyla konuşmamız gerek beraberce. 30 derecenin altında nem oranında ve 80 derecenin üstünde nem oranında ki pozisyonları çok seviyor. Sıcaklık artsa da azalsa da oralarda yaşayabiliyor. Demek ki nem oranını 30 ile 60 derecede tuttuğumuzda virüsün hoşlanmadığı iklim ortamını sağlamış oluruz. Rüzgar esip nemi dağıttığı zaman sıcaklık artarsa bu güzel bir şey. Rüzgarsız bir sıcaklık İstanbul'da nem oranını 80 derecenin üstene çıkaracaktır. Bu da virüsün en sevdiği pozisyon olacaktır. Sıcaklık tek başına konuşulursa bizi aldatır. Sıcaklığın olumlu tarafı ise, ultraviyole ışınları dünyaya daha dik gelmeye başladı. İlk bahara döndüğümüz için ultraviyole ne kadar dik gelirse virüsü o kadar iyi öldürüyor. O açıdan da şanslı bir döneme giriyoruz. Bu bütün virüsler ölecek biz hiç hastalanmayacağız anlamına gelmiyor. Biraz avantaj sağlıyor o kadar. İç Anadolu Bölgesi'nin kuru sıcağı nemli sıcaklardan daha fazla hastalığı kırıcı bir özellik taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA