Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor'

21.01.2021 13:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:24
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor'

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Seferihisar açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Seferihisar açıklarında meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki depremi  değerlendirdi. Sözbilir, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede deprem fırtınası yaşandığını söyledi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Deprem Dairesi Başkanlığı verililerine göre; Bugün saat 02.37'de, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Seferihisar'a 21.44 kilometre uzaklıkta, Ege Denizi'nde yerin 6.91 kilometre altında meydana gelen deprem, kent merkezi ile ilçelerinde hissedildi. Vatandaşlara tedirginlik yaşatan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Depremi değerlendiren DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, şunları söyledi: "30 Ekim'den beri bu bölgede, 5 binin üzerinde deprem oldu. Özellikle Samos'un kuzeyindeki bölgede. Samos'un doğusu ve batısı ile Gümüldür'de artçılar gerçekleşti. Deprem odakmekanizma sonuçları, bu artçı depremlerin bir kısmının başka faylardan kaynaklandığını ortaya çıkarıyor aslında. Dünkü deprem ise, fayların kesişim noktasında gerçekleşiyor. Burada daha önce meydana gelen depremleri de değerlendirdiğimizde, iki fayın birbirini tetiklediği anlamına geliyor. Bu bölgede iki farklı fay türünün birlikte çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bölgede deprem fırtınası şeklinde sarsıntıların devam edeceğini söyleyebiliriz. Bu durumda biraz daha depremler şiddetini hissettirecek şekilde devam edecek. Çünkü bölgede çok sayıda fay var. Dolayısıyla etkilenmeyen bu fayların devreye girmesi, sarsıntıların süreceği anlamına geliyor."Son 24 saatte bölgede 3'ten büyük 7-8 depremin olduğunu kaydeden Sözbilir, bölgedeki deprem hareketliliğinin süreceğini belirterek, "Normal şartlarda o bölgede artçı deprem dağılımının etkisini düşündüğünüzde, 1 yıla yakın deprem aktivitesi sürebilir" dedi. Bölgede 6.8 büyüklüğünde depremlerin olduğunu hatırlatan Sözbilir, "Büyük deprem yaşandığı için ana şokun altında depremler olabilir. Tarihsel dönem depremlerine baktığımızda 1800'lü yılların sonuna doğru 6.2, 6.6, 6.8'lik depremler gerçekleşmiş burada. Ana şok gerçekleşmiş. Artçı şoklar kapsamında tekrardan büyük bir depremin gerçekleşmesi beklenmez" dedi.

- İzmir
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor'
Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Abdullah Avcı Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Hasan Sözbilir: 'Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 13:32:51. #1.15#
title