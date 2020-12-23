Prof. Dr. Hamdi Güleç, Covid-19'a yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Hamdi Güleç, Covid-19'a yenik düştü

23.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 14:37
Prof. Dr. Hamdi Güleç, Covid-19'a yenik düştü

Bayburt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamdi Güleç, korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Bayburt Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hamdi Güleç, korona virüsten (Covid-19) hayatını kaybetti.

3 gün önce Covid-19 testi pozitif çıktığı için Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güleç, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce 'Bayburt Halk Bilimi' adlı eserini okuyucuyla buluşturan Güleç'in ani ölümü, Bayburt Üniversitesini yasa boğdu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, "Birkaç gündür tedavi altında olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Hamdi Güleç hocamız bu sabah Rahmet-i Rahman'a kavuşmuştur. Merhum hocamıza yüce Allah'tan rahmet; camiamıza ve Güleç ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanın Cennet olsun hocam" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mauricio Lemos Mbwana Samatta
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Hamdi Güleç, Covid-19'a yenik düştü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 14:39:29. #1.15#
title