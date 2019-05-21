Prof. Dr Haluk Savaş Pasaportunu Aldı: Mucizevi Bir Şey Gerçekleşti
Kanser tedavisi görmek için yurt dışına çıkışında pasaport engeliyle karşılaşan KHK'lı Prof. Dr. Haluk savaş, Adana Valiliği'nden verilen söz sonrası pasaportunu aldı.
Kanser tedavisi görmek için yurt dışına çıkışında pasaport engeliyle karşılaşan KHK'lı Prof. Dr. Haluk savaş, Adana Valiliği'nin kararı sonrası pasaportunu aldı.
Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Haluk Savaş, pasaportunu alarak Türkiye'de olmayan alternatif kanser tedavi yöntemlerinden yararlanabilme imkanı kazandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com