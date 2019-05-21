Prof. Dr Haluk Savaş Pasaportunu Aldı: Mucizevi Bir Şey Gerçekleşti

Prof. Dr Haluk Savaş Pasaportunu Aldı: Mucizevi Bir Şey Gerçekleşti

Kanser tedavisi görmek için yurt dışına çıkışında pasaport engeliyle karşılaşan KHK'lı Prof. Dr. Haluk savaş, Adana Valiliği'nden verilen söz sonrası pasaportunu aldı.

Prof. Dr Haluk Savaş Pasaportunu Aldı: Mucizevi Bir Şey Gerçekleşti

Kanser tedavisi görmek için yurt dışına çıkışında pasaport engeliyle karşılaşan KHK'lı Prof. Dr. Haluk savaş, Adana Valiliği'nin kararı sonrası pasaportunu aldı.

Psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Haluk Savaş, pasaportunu alarak Türkiye'de olmayan alternatif kanser tedavi yöntemlerinden yararlanabilme imkanı kazandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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