Prof. Dr. Halim Hattat'tan 'hafta sonu hapları' uyarısı

29.11.2019 11:34 | Son Güncelleme: 29.11.2019 11:34

Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, sertleşme sorunu yaşama korkusuyla kullanılan "hafta sonu hapları" olarak adlandırılan cinsel gücü artırıcı hapların işe yaramama ihtimali olduğunu hatırlatarak, "Uzmana başvurmadan hapları arkadaşların birbirine önermesi yanlış. Kendi kendinize kullandığınızda bu haplar kurtarıcı olmayabilir" dedi.

Hattat Klinik'ten Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, hafta sonu ilaçları olarak bilinen sertleşme hapları hakkında bilgi verdi. Erkeklerin yüksek performans yaşamak isteği ve sertleşme sorunu kaygısıyla bu haplara yöneldiğini aktaran Prof. Dr. Hattat, "Haplarla daha kuvvetli ve uzun bir sertleşme yaşanması, bir gecede birden fazla sertleşme sağlanması arzulanıyor. Bu ilaçlar kulaktan dolma bilgilerle kullanılıyor, dost sohbetlerinde arkadaşlara öneriliyor. Fakat kendi kendinize kullandığınızda haplar kurtarıcı olmayabilir" diye konuştu.

İLAÇLARI KİMLER KULLANMAMALI

Prof. Dr. Hattat, "Haplar, penis damarlarını genişleten nitrik oksit adlı bir maddeyi artırıyor. Böylece penis kanla doluyor, sertleşme oluşuyor ve devam ediyor. Bu maksatla kullanılan değişik ilaçlar var. Bunların kimisi kısa süreli, kimisi uzun süreli. Kimisi yarım saatte çalışıyor, kimisinin aktive olması 4-5 saat sürüyor. Yan etkiler açısından benziyorlar ancak bazı farkları bulunuyor. Sonuçta tip olarak farklı da olsalar kullanım açısından dikkatle seçilmeleri gerekiyor. Örneğin bu ilaçları nitrat türü kalp ilacı alan erkekler kullanamaz. Aşırı yüksek-düşük tansiyonda, yeni geçirilmiş kalp veya beyin sorunlarında, bazı göz problemlerinde de kullanılması yanlıştır" ifadelerini kullandı.

"İŞE YARAMAMA İHTİMALİ VAR"

İlaçları seçerken bazı kriterler olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Halim Hattat, "Biz bu ilaçları hastalarımız için nasıl seçiyoruz? Öncelikle sertleşme sorununa yol açan damarsal, sinirsel, anatomik, hormonsal sorunları araştırıyoruz. Bunun sonucunda eğer haplara başvuracaksak hastaya özel ilaç tipi, dozu ve kullanım şeklini belirliyoruz. Siz kendi kendinize ilaç kullandığınızda bu hapların işe yaramama ihtimali var. Mesela hormonsal bir düşüklük, testosteron eksikliği yaşıyorsanız bu haplar işe yaramayabilir. Aşırı performans endişesinde de bu ilaçlar çalışmayabilir" dedi.

"İLAÇLAR CİNSEL İSTEĞİ ARTIRMAZ"

Erkeklerin ilaçları performans dopingi olarak görmesinin yanlış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hattat, "Belki de size uygun olan kısa etkili bir haptır. ya da yan etkileri azaltmak için bazı önerileri takip etmeniz gerekiyordur. Bu ilaçlar, cinsel isteği artırmak için de kullanılıyor. Oysa sertleşme ilaçlarının cinsel istek üzerine hiçbir etkisi yok. Bu ilaçların etki edebilmesi için erkeğin cinsel istek duyması ve cinsel olarak uyarılmış olması gerekiyor. Sertleşme ilaçları afrodizyak değil. Dolayısıyla erkeklerin bu hapları bir performans dopingi olarak görmesi yanlış. Hatta bazı durumlarda ilaç olmadan yeterli sertleşme elde edemeyeceğine dair bir inanış oluşuyor ve sertleşme ilaçlarına psikolojik bağımlılık gelişiyor" şeklinde konuştu.

KİŞİYE ÖZEL TEDAVİ ŞART

Sertleşme sorunu için izlenmesi gereken yolu da açıklayan Prof. Dr. Hattat, "Sertleşme probleminde bir uzmana başvurmak ve gerçekten gerekli ise bu ilaçları kullanmak lazım. Sertleşme sorununun altında yatan nedenler anlaşıldığında pek çok bilimsel tedavi seçeneği bulunuyor. Haplar bu çözümlerden yalnızca biri. Eğer sertleşme sorunu yaşıyorsanız, sertleşme kalitenizden memnun değilseniz, sertleşme fonksiyonunuzla ilgili yoğun kaygı duyuyorsanız size özel bir tedavi almalısınız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA