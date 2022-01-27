Prof. Dr. Hakan Akbulut: "(Kovid-19 Vektör Aşı çalışması) Faz 2'den itibaren ağız ve burundan da uygulama başlayacak"
AA, İbrahim Saykılı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması Prof. Dr. Hakan Akbulut'un konuşması ANKARA - Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz, Prof. Dr. Hakan Akbulut ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinde Kovid-19 Vektör Aşı Faz 1 çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması
Prof. Dr. Hakan Akbulut'un konuşması ANKARA - Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz, Prof. Dr. Hakan Akbulut ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinde Kovid-19 Vektör Aşı Faz 1 çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. (2)