Prof. Dr. Hakan Akbulut: "(Kovid-19 Vektör Aşı çalışması) Faz 2'den itibaren ağız ve burundan da uygulama başlayacak" - Haberler
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Prof. Dr. Hakan Akbulut: "(Kovid-19 Vektör Aşı çalışması) Faz 2'den itibaren ağız ve burundan da uygulama başlayacak"

AA, İbrahim Saykılı - Güncel
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması Prof. Dr. Hakan Akbulut'un konuşması ANKARA - Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz, Prof. Dr. Hakan Akbulut ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinde Kovid-19 Vektör Aşı Faz 1 çalışması hakkında açıklamalarda bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın konuşması

Prof. Dr. Hakan Akbulut'un konuşması ANKARA - Doç.Dr. Afşin Kayıpmaz, Prof. Dr. Hakan Akbulut ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezinde Kovid-19 Vektör Aşı Faz 1 çalışması hakkında açıklamalarda bulundu. (2)

Prof. Dr. Hakan Akbulut: (Kovid-19 Vektör Aşı çalışması) Faz 2'den itibaren ağız ve burundan da uygulama başlayacak

Prof. Dr. Hakan Akbulut: (Kovid-19 Vektör Aşı çalışması) Faz 2'den itibaren ağız ve burundan da uygulama başlayacak

Prof. Dr. Hakan Akbulut: (Kovid-19 Vektör Aşı çalışması) Faz 2'den itibaren ağız ve burundan da uygulama başlayacak

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Ankara Şehir Hastanesi, Hasan Mandal, Aşı, Güncel, Haber

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