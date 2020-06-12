Prof. Dr. Göztaş, "Ege Üniversitesi, 'Çevre' konusunda da öncü rolünü sürdürüyor"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Göztaş, "Ege Üniversitesi, 'Çevre' konusunda da öncü rolünü sürdürüyor"

Ege Üniversitesinin ortağı olduğu "Yeşil İşler" Avrupa Birliği Projesi Fransız Ulusal Ajansı tarafından fonlanmaya hak kazandı.

Prof. Dr. Göztaş,
12.06.2020 09:50 | Son Güncelleme: 12.06.2020 09:56

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş öncülüğündeki proje ekibinin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri doğrultusunda geliştirdikleri, Ege Üniversitesinin sürdürülebilir yeşil kampüs yaklaşımını destekleyen Avrupa Birliği ERASMUS Plus KA105 Projesi "COOPCOM GREENJOBS", Fransız Ulusal Ajansının açtığı 2020 çağrısında başarılı bulunarak desteklenmeye hak kazandı.

Ege Üniversitesinin içerisinde bulunduğu uluslararası projeler ile daima adından söz ettirdiğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Üniversitemizin de ortaklığını yaptığı 'Yeşil İşler' AB Projesi, desteklenmeye hak kazandı. Göreve geldiğimiz günden itibaren daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kampüs oluşturmak adına önemli çalışmalara imza attık. Dünya yeşil üniversiteler sıralamasında son iki yılda sürekli yükselen bir grafiğimiz var. Ege Üniversitesi olarak çevreye karşı sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve buna göre hareket ediyoruz. Pek çok ülkeden araştırmacıların yer aldığı uluslararası projeyi gerçekleştiren hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.

Projenin detayları ile ilgili bilgi veren EÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aylin Göztaş, "Geleneksel işletme anlayışı, insanoğlunun dünya üzerinde hakimiyet kurma çabaları, artan nüfus ve tüketim yaklaşımları iledoğal kaynaklar kıtlaşma noktasına gelmiş, çevre tahrip olmuş ve bu durumçevre kirliliği, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, sürdürülebilirlik gibi bir çok sorunu beraberinde getirmiştir. Sürdürülebilir iş ve işletmenin stratejik bir öncelik olarak gündeme gelmesi; yeşil iş, yeşil yönetim, yeşil işletme kavramı ile kurumlar; temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı, üretimde yalınlaştırma, sürdürülebilir kalkınma, etkin kaynak kullanımı, topluma ve çevreye karşı sorumluluk ve karlılık,çevresel etkileri dikkate alma, çalışanlarını çevre bilinci konusunda eğitme, çevreye zarar vermeyen ya da olabildiğinde az zarar veren teknolojiler kullanma, operasyonel faaliyetlerinde çevresel etkileri minimize etme gibi çevre odaklı faaliyetlere yönelmeye başlamışlardır" dedi.

Ege Üniversitesinin "Yaya Öncelikli Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" çalışmalarından bahseden Prof. Dr. Göztaş, "Yaşadığımız dünyaya ve çevreye sorumluluğunun bilinciyle Ege Üniversitesi, Sürdürülebilir Yeşil Üniversite Projesi ile çevre farkındalığını tüm faaliyetlerinde ön planda tutmaktadır. Bu yönde çevre aktiviteleri gerçekleştiren, eğitim ve öğretim süresi boyunca ve sonrasında sürdürülebilirlik olgusunu öğrencileri ve çalışanları için yaşam kültürü haline getirmeyi hedeflemektedir. Tüm paydaşları içerisine alan bütüncül bir yönetim anlayışını; sürdürülebilir yeşil kampüsü devreye sokmuştur" diye konuştu.

"Sıfır Deşarj, Sıfır Atık, Sıfır Karbon Emisyonu ve Geri Dönüşüm"

Ege Üniversitesinin, dünya gündeminin en öncelikli sorunlarından birisi olan "Çevre" konusunda da öncü rolünü sürdürmeyi amaçladığını ifade eden Prof. Dr. Göztaş, "Bu kapsamda Ege Üniversitesi, bünyesinde uzun yıllardır önemle ve hassasiyetle ele alınan 'Çevre' konusundaki birikimleri çevresel anlamda daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir üniversite olma yolunda hayata geçirmeyi ve bu konuda topluma bir rehber olmayı hedeflemektedir. Sürdürülebilir yeşil kampüs ile'Çevresel Sürdürülebilirlik' olgusunun üniversite yaşamında ve yönetim anlayışında önemle yer alması, kampüste tüm öğrenci ve çalışanlar arasında çevre duyarlılığının en üst seviyeye çıkarılması, üniversite faaliyetlerinin çevreye olası olumsuz etkilerinin ve risklerinin en az seviyeye çekilmesi, topluma ve yerel paydaşlara çevresel sürdürülebilirlik noktasında örnek olunması ve yeşil kent olma yolunda rehberlik rolü üstlenilmesi, kampüsü canlı bir laboratuvar olarak ele alıp, çalışanların ve öğrencilerin eğitim branşını gözetmeksizin çevresel öğreniminde ve çevre korumasında aktif yer almalarının sağlanması, yerel okullar, yerel yönetim, sivil toplum örgütleri ve sanayi dahil olmak üzere daha geniş toplumsal kitlelere ulaşılarak paydaş işbirliğinin kuvvetlendirilmesi, merkez kampüs ve çevredeki üniversite birimlerinde gelişim planlarında, tasarım ve geliştirme projelerinde 'Sıfır Deşarj, Sıfır Atık, Sıfır Karbon Emisyonunun ve Geri Dönüşümün' ilke edinilmesi 'Sıfır Deşarj' ilkesi doğrultusunda çevre hedeflerinin konması ve bunları etkin olarak ölçülmesi, raporlanması ve bu hedeflerin sürekli geliştirilmesi, öğrencilerin kampüs yaşam kalitesi, çeşitliliği ve eşitliğe yönelik politika ve uygulamalarının çevresel kriterler ile desteklenmesinin sağlanması, kültürel çeşitliliğin çevresel değerler ile harmanlandığı bir kampüs yaşamının hayata geçirilmesi, ulusal ve uluslararası üniversiteler ile yeşil kampüs konusunda işbirliği çerçevesinin oluşturulmasının ve ortak hareketin sağlanması amaçlanmaktadır" dedi.

Uluslararası ortaklı multidisipliner proje

Ekim 2020 de başlaması planlanan ve 2 yıl sürecek olan proje; Türkiye'denEge Üniversitesi, Fransa'danGraphistes de l'Ombre Association,

Romanya'danUnıversıtatea De Vest Dın Tımısoara,Portekiz'denMaera Management, Accountıng And Educatıon Research Assocıatıon , İspanya'danLa Vidalenca Socıedad Cooperatıva , Yunanistan'dan Innovation Frontiers IKE

Bulgaristan'danSdruzhenıe Balgarskı Mladezhkı Forum, Makedonya'danAssociation for Sustainable Development and Environmental Protection Go Green Skopje ortaklığında gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, sürdürülebilir yeşil yönetim-yeşil iş konularındaeğitim programı geliştirilerek 3 ülkede birer haftalık yüz yüze ve online eğitimler verileceğini vurgulayan Prof. Dr. Göztaş,"Her ortak ülkenin eşit katılımcı ile katılacağı eğitimlerde, yüz yüze toplam 96 kişiye uluslararası eğitim verilecek. Online eğitim ile de geniş gruplara ulaşılacak.Program kapsamında ortak ülkelerden iyi örnekler araştırılacak, her eğitim ülkesinde en az 3 adet yeşil işletme- üniversite gezisi yapılacak, konu ile ilgili münazaralar düzenlenecek. Yeşil iş geliştiricileri, yeşil işletme yöneticileri, yeşil kampüs direktörleri eğitimlere konuk edilecek. Yeşil girişimcilik konusunda katılımcılar desteklenecek, atölyeler düzenlenecek. 3 ekolojik gönüllülük projesinde yer alınacak. Uluslararası bir network oluşturulup mevcut ekosistem ile ilişkilendirilecek. 3 yeşil aktivite düzenlenecek. Sosyal medya hesapları ve bir web sayfası geliştirilerek eğitim ve aktiviteler geniş katılım ve paylaşıma açılacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti Haber
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'daki şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir Haber
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı Haber
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü Haber
Babasının canını alan komşusunu 15 yıl sonra av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti Haber
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Lübnan'da Türkiye'ye hakaret eden televizyon kanalı protesto edildi
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Market çalışanı, aynı cezayı bir daha ödememek için kendini yakmaya çalıştı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
Sivas'ta Kızılırmak'a giren 3 çocuğun cansız bedenlerine ulaşıldı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Bilim insanları tepki gösterince Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamayı geri çekti
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının bağımsızlığına müdahaledir
Türkiye'den, Metin Topuz kararını eleştiren ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne sert tepki: Açıklama yargının...
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Hafter güçlerinden alınan Terhune'de 4 toplu mezar bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 987 yeni vaka tespit...
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Çağla Şıkel, aşık olabileceği erkeğin özelliklerini sıraladı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada 'ifşa' ve 'nude atma' akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzman isim çok net uyardı! Sosyal medyada "ifşa" ve "nude atma" akımı intihar tehlikesi yaratıyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Hemşireye saldıran koronavirüs hastası 3. kattan düşerek öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Can Bartu Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz Hikmet Karaman
Daha Fazla Su İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Göztaş, "Ege Üniversitesi, 'Çevre' konusunda da öncü rolünü sürdürüyor" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 09:57:12. #1.14#
title