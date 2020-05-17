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Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı: "Sağlık sistemindeki başarımızı Türk hemşirelere borçluyuz"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, "Bugün dünyada parmakla gösterilen bir sağlık sistemine sahipsek bunu büyük oranda Türk hemşirelik mesleğine borçluyuz." dedi.

Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı:
17.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:24

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, "Bugün dünyada parmakla gösterilen bir sağlık sistemine sahipsek bunu büyük oranda Türk hemşirelik mesleğine borçluyuz." dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte hastane personeli hemşirelere seslenen Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, başta salgınla mücadelenin sürdüğü bugünler olmak üzere her dönem gösterdikleri fedakarlık nedeniyle onlara teşekkür etti.

Sağlık sisteminde çok paydaşlı bir mekanizma işlediğini dile getiren Yiğitbaşı, bunun içerisinde hekimlerin, hemşirelerin, yardımcı sağlık personellerin kombine çalıştığını, bu sektörün sadece sağlık hizmeti değil farklı hizmet kalemleri de sunduğunu anlattı.

Yiğitbaşı, sağlıkta hizmet modelinin en önemli sacayaklarından bir tanesinin hemşireler olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemşireler belki de sağlık sisteminin omurgasıdır. Hem hastaya hem hekime hem refakatçiye hem de diğer idari hizmetlere en yakın olabilen merkezi konumlanmaya sahiptir hemşireler. Bu yüzden onlara omurga denilebilir. Bugün dünyada parmakla gösterilen bir sağlık sistemine sahipsek bunu büyük oranda Türk hemşirelik mesleğine borçluyuz."

"Salgın sürecinde hiç tereddüt etmeden rol alıyorlar"

Prof. Dr. Yiğitbaşı, hemşirelerin öneminin salgın sürecinde daha iyi anlaşıldığını belirterek, "Bu dönemde, bu zorlu günlerde hiç tereddüt göstermeden en ön cephede, kendi sağlıklarını da feda edecek şekilde rol aldılar ve süreci çok başarıyla götürdüler." diye konuştu.

Türkiye'nin salgın sürecini en başarılı yürüten ülkelerden biri olduğunu dile getiren Yiğitbaşı, bu başarıda hemşirelerin de büyük payının bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Hemşirelik mesleğinin öneminin tekrar fark edilmesi önemli"

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, hemşirelik mesleğinin hiçbir dil, din, ırk, siyasi veya başka bir ayrım göstermeksizin her yaş grubundan insana, bireye hizmet ettiğini belirterek, "Onların sağlık durumlarını korumak için tüm donanımıyla hizmet gösteren sağlık grubu." dedi.

Hemşirelerin, tarihte yaşanan savaş, salgın gibi sıkıntılı süreçlerde olduğu gibi koronavirüs döneminde de elinden geleni yaptığını dile getiren Kapancı, "Bu salgın sürecinde hemşirelik mesleğinin hem öneminin hem de gücünün toplum ve bilim dünyası tarafından tekrar fark ediliyor olması ve bizimle ilgili süreçlerin tekrar gündeme gelmesi önemli." diye konuştu.

Kapancı, koronavirüs sürecinde hemşirelerin hastaların yanından bir an dahi ayrılmadığını kaydederek, onların bir yakını gibi fedakarlık gösterdiğini sözlerine ekledi.

Medipol Mega'da her hemşire için bir fidan

Konuşmalar sonrası Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Yiğitbaşı, Hemşirelik Hizmetleri Müdürleri Ayşe Çapa Ekşi, Meryem Kapancı, Özgül Akça'ya plaket ve çiçek takdim etti.

Öte yandan, TEMA iş birliğiyle, hastane personeli 1.094 hemşire için Gaziantep Kayakent'te fidan dikildiği ve hatıra ormanı oluşturulduğu açıklandı. Etkinlikte, fidanların sertifikaları da dağıtıldı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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