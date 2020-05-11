Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, DSÖ'nün 2020 yılını dünya hemşireler yılı ilan etmesini değerlendirdi

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının dünya hemşireler yılı ilan edilmesini değerlendirdi.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının dünya hemşireler yılı ilan edilmesini değerlendirdi. Terzioğlu,"COVID-19 küresel salgını; odağımızı ve önceliğimizi hızla değiştirirken Dünyada ve ülkemizde hemşirelerin sağlık profesyonelleri içerisinde etkisini ve değerini görünür kılmaya ve artırmaya yardımcı olmuştur" dedi.

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılının dünya hemşireler yılı ilan edilmesini anlamlı bulduğunu ifade ederek,"COVID-19 küresel salgını; odağımızı ve önceliğimizi hızla değiştirirken Dünyada ve ülkemizde hemşirelerin sağlık profesyonelleri içerisinde etkisini ve değerini görünür kılmaya ve artırmaya yardımcı olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü 2020'yi Hemşire ve Ebe Yılıı ilan etmiştir. DSÖ daha önce herhangi bir mesleği vurgulamak için bir yıl ilan etmemiştir Hemşirelik ve ebeliği çok özel bir şekilde konumlandırarak 21. yüzyıl sağlık sorunlarıyla başa çıkmada ön planda olduğuna dikkat çekmiştir. 2020 yılının Hemşireler yılı ilan edilmesinin nedeni, sadece çığır açan hemşire ve istatistikçi Florence Nightingale'nin 200. doğum yıldönümü olması nedeniyle değil, aynı zamanda DSÖ'nün bu yılı Dünya hemşireliğinin önemini vurgulamada ortak hareket edeceği yıl olarak belirlemesidir . Ayrıca 2020, Nursing Now'un doruk noktasıdır. Bu kampanyanın amacı, hemşirelik mesleğinin statüsünü yükselterek küresel sağlığı iyileştirmede hemşirelerin özellikle son üç yıldır gösterdikleri çabalarının ürünüdür. Hemşirelerin bu pandemi sürecinde ne kadar fark oluşturduğu, hemşirelik mesleğine yönelik farkındalığı artırdığı ve hemşirelik mesleğinin değerini artırdığı ortadır" dedi.

1899 yılında kurulan, Dünya çapında 20 milyondan fazla hemşireyi temsil eden, Türk Hemşireler Derneği'nin de aralarında bulunduğu 130'dan fazla ulusal hemşire birliğinden oluşan Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) 'nin sağlık çalışanları için dünyanın ilk ve en geniş uluslararası organizasyonu olduğunu bildiren Terzioğlu," ICN, herkes için kaliteli bakım sağlamak ve küresel düzeyde sağlık politikalarını oluşturmak için çalışmaktadır. 2020'nin Dünya Hemşire Yılı olarak belirlenmesi, modern hemşireliğin kurucularından Florence Nightingale'in İstanbul'da Kırım Savaşı sırasında başlattığı hemşirelik hizmetlerinin 200. Doğum yıldönümü olmasının yanında, Florence Nightingale'in taşıdığı kandil lambasını hemşirelerin çalıştığı ortamları aydınlatmak için kullanılması olarak sembolize etmiş; bizlere, modern çağda hemşireliğin ne olduğuna ve hemşirelerin herkes için evrensel sağlık hizmetlerine nasıl ulaşabileceği ile sağlık hizmetlerine nasıl ışık tutabileceğini dair yeni bir vizyon sunmuştur. Bu kapsamda, Nursing Now: Hemşirelik Şimdi, Uluslararası Hemşireler Konseyi ve Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği içinde yürütülen üç yıllık bir küresel kampanyadır. Bu kampanya; küresel olarak sağlığın iyileştirilmesinin yanı sıra, hemşirelerin güçlendirilmesi ve hemşirelerin büyük çoğunluğunun hala kadın olması nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı ve daha güçlü ekonomiler yaratacağı Üçlü Etkiye odaklanmaktadır. Dünyanın her ülkesinde nitelikli ve profesyonel hemşire insangücüne sahip olmanın önemi ve faydaları ile hemşirelerin nitelikli eğitimlerine odaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

" Dünya Sağlık Örgütü, 2020 yılı itibari ile dünyaya hemşirelerin neler yaptıklarının önemine dikkat çekmek, hemşireliğe yeni bir bakış açısı kazandırmak, hemşirelik mesleğinin evrenselliğine ve insan sağlığına benzersiz katkılarını tüm dünyaya göstermek hedeflenmiştir."diyen Terzioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Hemşire liderliğinde gerçekleştirilen hizmetlere yatırım yapılması, daha fazla uzman hemşire istihdam edilmesi, güçlü hemşire hikayelerinin -yani sınırları zorlayan hemşirelerin yeteneklerini ve bilgi ve becerilerini sergileyen hizmetlerin- ortaya çıkarılması, hemşirelerin birinci basamak sağlık hizmetlerinin merkezi haline getirilmesi, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde hemşirelerin desteklenmesi, hemşirelerde liderlik becerilerinin geliştirilmesi konusuna yatırım yapılması önerilmektedir. Hemşireler; yüksek kalitede, erişilebilir ve maliyet etkin sağlık bakım hizmeti sunmada oldukça önemli bir role sahiptirler. Hemşireler, sağlık hizmeti sürecinde insanların gördüğü ilk ve bazen tek sağlık profesyonellerinden birisidir. Hemşireler, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıkların önlenmesinde ve hasta ve ailelerinin bakımında kritik rol oynayarak, toplumla iç içe hayat kurtarırlar. Hemşirelerin evrensel ihtiyaçlara cevap vermeleri, bireylere 24 saat kesintisiz hizmet vermeleri, sağlık insan gücü arasında en fazla sayıya sahip olmaları, insanların yaşamlarına intrauterin dönemden ölene kadar fiziksel, sosyal, kültürel ve psikolojik olarak bütüncül bir şekilde dokunabilmeleri ve insanlığın varoluşundan beri ihtiyaç duyulması nedeniyle son derece özgün bir profesyonel meslektir. Hemşirelerin bilimsel kanıt değeri yüksek yaklaşım ve yöntemlerle vermiş olduğu sağlık hizmeti ile bireylerin ve toplumun evrensel sağlığa ulaşabilmesinde kritik rol oynamaktadır." - ANKARA

Kaynak: İHA