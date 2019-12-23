23.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:44

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Daha şimdiden Kanal İstanbul'la ilgili birileri 'yapamazsınız' diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? 'Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz. Geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki..." dedi.

Erdoğan, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçen 17 yılda her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da ayağına vurulan prangaları parçalayıp kendisine çizilen hudutları aşıp geçtiğini anlattı.

Şu anda içinde bulundukları İstanbul Havalimanı'nın bu başarının en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, Türkiye bu abide esere sahip olana kadar içeride ve dışarıda pek çok engelle karşılaştığını söyledi.

Erdoğan, yeri geldiğinde projenin dış kredilerinin iptal edildiğini, yeri geldiğinde olumsuz kampanyalarla inşaatın durdurulmak istendiğini aktararak, "Fakat ülke ve millet olarak kararlı duruşumuz sayesinde bugün herkesin kullanırken hayran kaldığı bu eser ortaya çıkmıştır. Tabii işimiz var. Daha bu eserde yapılacak çok şeyler var. Onlar da bittiği zaman bu eser çok daha farklı bir konuma gelmiş olacak. Tam kapasiteyle nisan ayında hizmet vermeye başlayacak havalimanımızda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı ve bir saat önce onu da Amerika'ya uğurlamak için kendileriyle orada bir merasim düzenlendi. Böylece ilk etabın kapasitesi olan 90 milyon yolcu hedefine kısa sürede varılacağı anlaşılıyor. Bu da bize 150 milyon yolcu kapasitesi ile ilgili hazırlıkları hızlandırmamız gerektiğini gösteriyor. Ardından da 200 milyonluk kapasiteye doğru yürüyeceğiz."

Bilim ve teknolojinin lokomotifi konumunda olan savunma sanayiinde yaptıklarının çok önemli olduğunu dile getiren Erdoğan, dün düzenlenen törende toplamda 6 adetten oluşan denizaltı filosunun ilk ürününün denize indirme törenine katıldığını hatırlattı.

Erdoğan, savunma sanayilerini karada, denizde ve havada güçlü kılacak 700'ü aşkın projeyi aynı anda yürüttüklerini belirterek, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden biri olduğunu belirtti.

Özel sektörün hem savunma sanayisinde hem de ticari konularda gurur verici çalışmalar yaptığını ifade eden Erdoğan, "İnşallah cuma günü 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 2053 ve 2071 vizyonuyla hedeflerimize ulaşmış, medeniyetimizin yeniden yükselişinin müjdesini tüm insanlıkla paylaşmış olacağız. Tabii burada aynı bölgede olduğumuz için bir konuyu hatırlatmadan geçemeyeceğim, o da hemen yanı başımızdan inşallah Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Fakat daha şimdiden Kanal İstanbul'la ilgili birileri 'yapamazsınız' diyorlar. 'Yaptırmayız' diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Ne diyorlar? 'Sakın ha ihalelere katılmayın, eğer katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde sizin bu aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeyeceksin ki.... Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Niye? Siz yapılacak her şeyin önüne dikilen bir anlayışsınız. Dikili ağacınız yok bu ülkede ve dikili ağacı söken bir zihniyetsiniz. Bunlar gezici biz ise kısa bir süre önce bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu. 'Yapamazsınız' diyorlar. Bir Boğazımız var, siz Independenta olayını unutuyor musunuz, orada o tanker 7 ay, 8 ay yanarken hiç sordunuz mu acaba neden böyle oldu? Zaman zaman yalılara bindiren kuru yük gemileri, tankerler... Bunları görmüyor musunuz? Hepsinden öte Montrö Anlaşması Türkiye'ye ne kazandırmıştır, ne kaybettirmiştir? Acaba bunu hiç düşündünüz mü? İnanın bunların böyle bir derdi yok. Fakat şimdi Kanal İstanbul'la onlara bunu anlatacağız, göstereceğiz ve bunu görecekler. Bunlara sorsan Marmaray da olmazdı, Avrasya da olmazdı 3. Köprü, Osmangazi de olmazdı. Yaptık mı ' Yaptık. 3,5 saatte İstanbul'dan İzmir'e gidiyor muyuz' Gidiyoruz. ya senin milletvekili olduğun yere gidiyoruz. Fakat mesele 'marifet iltifata tabidir' anlayışına yakın olmak. Bunların böyle bir derdi yok. Olsa da olmasa da biz 'at denize balık bilmezse halik bilir' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Adımlarımızı atacağız."

Erdoğan, sergide emeği geçenleri tebrik ederek, sözlerini, "Bu çatı altında eserleri, icatları, keşifleri sergilenen, medeniyetler tarihine unutulmaz izler bırakan, medeniyetler mimarlarını ki bu sergi inşallah bir yıl devam edecek. Bir yıl boyunca burada bütün rehberler gelen turistlere, yolculara orada rehberlik etmek suretiyle bu eserlerin tanıtımını yapacaklar. Bilge düşünürlerimizi, rahmetle minnetle yad ediyorum. Çatısı altında bulunduğumuz bu eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen artık konsorsiyum desek mi demesek mi bu bizi biraz düşündürüyor ama mecburen öyle diyeceğiz tabii. 5'li başladılar. Şimdi 4'e düştüler, bu 4'lü konsorsiyumu da tebrik ediyorum. Başarılarının artarak devamını diliyorum." diye tamamladı.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kızı Esra Albayrak, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir Spor Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, futbolcu Emre Belözoğlu katıldı.

Çetinkaya, Erdoğan'a "Fuat Sezgin Yılı Açılış Töreni"nin fotoğrafını ve Fuat Sezgin ile aynı karede oldukları fotoğrafı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan da El Cezeri'nin şifreli sandığını hediye etti.

Çetinkaya, ev sahipliğinden dolayı İGA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'e teşekkür plaketi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile atılımcılar tören sonunda aile fotoğrafı çektirdi.

(Bitti)

Kaynak: AA