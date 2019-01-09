Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı İçin Anlamlı Etkinlikler Düzenleyecek

Düzce Üniversitesi; Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" için anlamlı birçok etkinlik düzenleyerek, İslam medeniyetine ve bilime önemli katkılar sağlayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısını yaşatmayı amaçlıyor.

Bu kapsamda Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği dönem toplantısına ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesi ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği'ne üye üniversiteler, bu toplantıda 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinliklerini koordine eden Kırıkkale Üniversitesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile iş birliği sözleşmeleri imzalamıştı. İş birliği sözleşmesini, Kırıkkale Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ersan Aslan, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) adına Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Düzce Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar imzalamıştı.

Düzce Üniversitesi de bu iş birliği sözleşmesinin gereği olarak 94 yıl bilime hizmet eden Fuat Sezgin'in anısını yaşatmak, İslam medeniyetine katkısını gün yüzüne çıkarabilmek amacıyla yıl boyunca bir dizi anlamlı etkinlikler düzenleyecek. Düzce Üniversitesi; panel, sempozyum, konferanslar serisi gibi etkinlikler düzenleyerek bu değerli şahsiyetin adını çeşitli akademik birimlere vermeyi planlıyor.

Düzce Üniversitesi ile birlikte diğer kamu kurumlarının da yapacağı etkinlikler, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve değerli çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmayı amaçlıyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA