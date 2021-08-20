Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı
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Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde yapılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi hizmete açıldı.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi'nin açılışı Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile davetliler tarafından yapıldı.

Kurdele kesiminin ardından Gençlik Merkezini gezen Öksüz ve Erdoğan, Kapu'dan bilgi aldı. - KARS

Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı
Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı
Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı
Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Prof. Dr. Fuat Sezgin Gençlik Merkezi açıldı - Haberler
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