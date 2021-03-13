EDİRNE Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak

Prof. Dr. Feriha Öz'ün adı ıhlamur ağacında yaşayacak

14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, Edirne'de dikilen bir ıhlamur fidanına dünyaca ünlü Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi verildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini dikilen fidanlarla yaşatacaklarını söyledi.

Edirne Tabip Odası ve Edirne Belediyesi iş birliğiyle 14 Mart Tıp Bayramı Haftası kapsamında, koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanları için, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ile Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni birleştiren 'Sağlık Yolu'ndaki alana 200 ıhlamur fidanı, dikildi. Fidanlardan birine de geçen 3 Nisan günü, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi verildi.

'ANILARINI BURADA YAŞATMAK İSTEDİK'

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerini dikilen fidanlarla yaşatacaklarını belirtti. Pandemi dönemini savaşa benzeten Başkan Gürkan, bu savaşın en ön cephesinde sağlık çalışanlarının olduğunu söyleyerek, "Aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gözlerini kırpmadan toplumun sağlığı için fedakarca mücadele ettiler. Bu süreçte, kaybettiğimiz sağlık emekçilerimiz oldu. Sağlık çalışanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ülkemizde sağlık çalışanlarımıza tüm vatandaşlarımız adına bir kez daha en derin saygılarımızı sunuyoruz. Çok acı kayıplarımız oldu. Anılarını burada yaşatmak için buradaki yola fidanlarımızı diktik. Sağlık çalışanlarımız iyi ki varlar. Kendi ailelerinden önce vatandaşlarımızın sağlığı için çalıştıkları için bir kez daha teşekkür ederim" diye konuştu.

PROF. DR. ÖZ'ÜN İSMİ BİR FİDANA VERİLDİ

Pandemi sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimlerinin dikilen 200 fidana verileceğini belirten Gürkan, "Bu mücadelede kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızın isim listesini alacağız. Biz de buradaki 200 fidanın her birine isim tabelası koyarak böylece isimlerini de yaşatmış olacağız. Prof. Dr. Feriha Öz hocamız Edirne için, Edirne Tıp Fakültesi için anlamlı bir isim, ilk fidana hocamızın ismini verdik" dedi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde 385 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini söyleyen Edirne Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gürcan Altun ise, "Koronavirüs salgınından ülkemiz ve tüm dünya olarak çıkmaya çalışıyoruz ama bu süreçte 385 sağlık çalışanını kaybettik. 14 Mart Tıp Bayramı Haftası'nda bir etkinlik yapalım dedik. Sağlık Yolu'nu sağlık çalışanları olarak koronavirüs salgınında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız adına ağaçlandırma kararı aldık. Verdikleri desteklerden dolayı Edirne Belediyesi'ne teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı