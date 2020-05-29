Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak
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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.

29.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak

Kaynak: AA

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