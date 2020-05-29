Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.
29.05.2020 01:53 | Son Güncelleme: 29.05.2020 01:58
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.
Kaynak: AA