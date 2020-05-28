Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak (2)
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Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak (2)

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.

28.05.2020 15:23 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Sancaktepe'de inşa edilen Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından hizmet vermeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Nisan'da, Sancaktepe'ye yapılacağını müjdelediği "çok amaçlı acil durum hastanesi"nin inşaat çalışmaları tamamlandı.

Sarıgazi Mahallesi'ne inşa edilen hastanede ilk günden bu yana hummalı çalışmalar devam ederken, açılış için de geri sayım başladı.

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden dünyaca ünlü Türk Patolog Prof. Dr. Feriha Öz'ün isminin verildiği hastanede yarın yapılacak tören öncesinde son hazırlıklar devam ediyor.

Bu kapsamda dün sabah saatlerinde "Hocaların hocası" olarak da anılan Prof. Dr. Öz'ün isminin yazılı olduğu tabela hastane binasına asılırken, ekiplerin çevre ve peyzaj düzenlemelerine yönelik çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Hastane, kentin hizmet yarışında önemli bir görev üstlenecek

İnşa çalışmalarına 9 Nisan'da başlanan hastanenin İstanbul'un hizmet yarışında önemli bir görev üstlenmesi bekliyor.

Bu kapsamda hastanenin, başta yeni tip koronavirüs olmak üzere, salgın, deprem ve afetlerle mücadelede aktif olarak rol alması planlanıyor.

Yapımı için yaklaşık 4 bin personelin 3 vardiya şeklinde çalıştığı sağlık tesisi, ameliyathaneleri, MR, triyaj odaları, laboratuvarları, anjiyo ile ekoları ve ultrasonlarıyla tam teşekküllü bir hastane altyapısına sahip olarak hizmet verecek.

Hastane, 125 bin metrekare alana kurulurken, 75 bin metrekarelik kapalı alanıyla sağlık hizmeti verecek. 1008 yatak kapasitesi ile sağlık sistemine önemli katkılar sunacak hastanede istenildiğinde her oda yoğun bakıma da dönüştürülebilecek.

Sağlık tesisinde 500 araçlık otopark ve 16 ameliyathanenin yanı sıra 36'sı diyaliz ve yoğun bakım altyapısına sahip 576 banyolu hasta yatak odası, 36'sı diyaliz hasta altyapısına sahip 432 yoğun bakım yatağı, 36 acil müşahede yatağı, 8 triyaj, 2 CRP, 4 tomografi, 4 MR, 2 X-ray odası bulunuyor.

Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi yarın hizmete açılacak (2)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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