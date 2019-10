03.10.2019 18:24

İzmir'de 95 yaşında vefat eden Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı kurucularından ve 30 yıldan fazla direktörlüğünü yapan Prof. Dr. Fatma Merih Eroğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Prof. Dr. Eroğlu için ilk tören, Ege Üniversitesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekleştirildi.

Törende EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Eroğlu'nun yaşamı boyunca üniversitelerine çok önemli katkılar yaptığını aktardı. EÜ'nün Türkiye'nin önemli üniversiteleri arasında yer almasında Prof. Dr. Eroğlu'nun büyük emeği olduğunu aktaran Prof. Dr. Budak, şöyle dedi:

"Kendisinin o günkü koşullarda nasıl bir vizyona sahip olduğunu yetiştirdiği öğrenciler, hocalardan görüyoruz. Kurumların bir yere gelmesi bir anda olmuyor. Uzun yıllara dayanan bu emekler sonucunda kurumlar ilerleme gösterebiliyor. Böyle dev hizmetleri olan büyük çınarlar bizim için büyük kayıp. Merih Hocamızın inanılmaz bir disiplin ve özveri yansıması olan özgeçmişinden hepimizin çıkaracağı dersler var. Böyle bir büyüğümüzü kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Eroğlu ailesine sabır diliyorum. Allah rahmet eylesin. Hocamızın mekanı cennet, ruhu şad olsun. Üniversitemize metanet diliyorum" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Fatma Merih Eroğlu'nun cenazesi, Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Eski Bornova Mezarlığı'na defnedildi.

Prof. Dr. Eroğlu

İstanbul'da 1924'te doğan Eroğlu 1947'de İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1951'de aynı klinikte uzman oldu. 1954'te "Sinovyal biopsinin eklem hastalıklarında tanısal değeri" konulu tezi ile doçentlik unvanını aldı. 1956'da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçmesinden kısa bir süre sonra, önce New York Hospital for Special Surgery ve Hartford Newington Çocuk Hastanesi'nde, daha sonra ise Boston Children Medical Center'da çalışmalar yaptı. 1959'da Türkiye'ye dönmesinden sonra, 1960 yılında, Prof. Dr. İzzet Birand ile beraber 18 yataklı Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi ve Ortopedi Kliniğini kurdu.

Aynı yıl Dr. İzzet Birand'dan sonra kliniğin 2. Direktörü oldu. 1961 yılında profesörlük ünvanını aldı. 1963 yılında Londra ve Viyana'da kalça ve el cerrahisi üzerine eğitim aldı. 1964 yılında yoğun çaba sarf ederek, çocuk cerrahisi ve ortopedinin birbirinden ayrılmasına dair Sağlık Bakanlığı'na yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etti. 1969'da yardımsever Hamdi Dalan'ın katkılarıyla, 3 katlı, 60 yataklı ve 3 ameliyathaneli bağımsız bir ortopedi ve travmatoloji binasının yapılmasına önayak oldu.

1970 yılında kurulan Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneğinin ilk yönetim kurulunda 2. Başkan olarak görev aldı. Aynı yıl, el cerrahisi üzerine eğitim almak üzere, Columbia Üniversitesi Presbyterian Hastanesi'ne gitti. 1991 yılında emekli olana dek anabilim dalı başkanlığı görevini sürdürdü.

Emekliliğinden sonra da ortopediyle bağlarını koparmayan Prof. Dr. Eroğlu, TOTBİD Çocuk Ortopedisi Şubesi'nin 1994 yılındaki kuruluşunda kurucu üyeler arasında yer aldı. 2001 yılında İstanbul'da düzenle nen 8. IFSSH (International Federation of Societies for Surgery of the Hand) toplantısında, el cerrahisinin öncü isimlerinden biri olarak ilan edilerek, 1995'te bu unvana erişen Prof. Dr. Rıdvan Ege'den sonra ikinci Türk oldu.

Kaynak: AA