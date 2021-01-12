Prof. Dr. Faruk Yorulmaz'dan su tasarrufu çağrısı

Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, su azlığının hijyen açısından sıkıntı oluşturabileceğini belirterek, özellikle evlerde su tasarrufu yapılması çağrısında bulundu.

Yorulmaz, yaptığı açıklamada, su sıkıntısının ortaya çıkması durumunda insanların hijyen konusunda sıkıntı yaşayabileceğini söyledi.

"Hijyenden fedakarlık etmenin de bedeli her türlü bulaşıcı hastalığa yakalanmanın kolaylaşması biçiminde ortaya çıkıyor." diyen Yorulmaz, şöyle devam etti:

"Bu nedenle su havzalarını kirlilikten korumak gerekiyor. Sanayi tesisleri elbette ihtiyacımız. Kurulmasın demek söz konusu olamaz. Ama uygun yerlere kurulmalı. Atıkları uygun biçimde arıtma tesislerinden geçirildikten sonra bu atıklar dış ortama verilmeli ki kirliliklere neden olmasınlar. Uygun sanayileşme olmalı. Çok su tüketen sanayi tesisleri suyun kıt olduğu yerde olmamalı."

Yorulmaz, şunları kaydetti:

"En önemli sorunlarımızdan biri tarımsal sulama. Bununla ilgili de önlemler almak durumundayız. Ürettiğimiz suyun yüzde 70'ini tarımda kullanıyoruz. Gelişmiş ülkelerde tarımda kullanılan su, örneğin AB ülkelerinde bunun yarısı. Sulamayla ilgili almamız gereken bir takım önlemler var. Evlerimizde de su tüketimini düşürerek tasarrufta bulunabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı