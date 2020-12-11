Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi
Söke İlçesi Koyuncular Aile Kabristanı Cenaze aracının gelişi Cenazenin aile mezarlığına görevliler tarafından taşınması Cenaze namazı kılınması ve tabutun defin alanına taşınması Prof. Dr.
Söke İlçesi
Koyuncular Aile Kabristanı
Cenaze aracının gelişi
Cenazenin aile mezarlığına görevliler tarafından taşınması
Cenaze namazı kılınması ve tabutun defin alanına taşınması Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi
AYDIN - Koronavirüs nedeniyle vefat eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Söke'de toprağa verildi.
Uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), saat 14.00'de Granta aile mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.
Evli iki çoçuk babası Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nün cenazesini özel ekipler tarafindan toprağa verildi. Evli, iki çocuk babası Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesine ailesi yakın akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez