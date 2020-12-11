Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi

11.12.2020 15:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 15:45

Söke İlçesi Koyuncular Aile Kabristanı Cenaze aracının gelişi Cenazenin aile mezarlığına görevliler tarafından taşınması Cenaze namazı kılınması ve tabutun defin alanına taşınması Prof. Dr.

Söke İlçesi

Koyuncular Aile Kabristanı

Cenaze aracının gelişi

Cenazenin aile mezarlığına görevliler tarafından taşınması

Cenaze namazı kılınması ve tabutun defin alanına taşınması Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi

AYDIN - Koronavirüs nedeniyle vefat eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu Söke'de toprağa verildi.

Uzun yıllardır Manisa'da görev yapan MCBÜ Hafsa Sultan Hastanesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu (66), saat 14.00'de Granta aile mezarlığında kılınan cenaze namazından sonra defnedildi.

Evli iki çoçuk babası Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu'nün cenazesini özel ekipler tarafindan toprağa verildi. Evli, iki çocuk babası Faik Mümtaz Koyuncu'nun cenazesine ailesi yakın akrabaları ve mesai arkadaşları katıldı

Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi
Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi
Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi
Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

İlgili Haberler

Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti
Korona tedavisi gören Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu hayatını kaybetti
Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Prof. Dr. Koyuncu, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Eski kocasının öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazesi toprağa verildi
Eski kocasının öldürdüğü kadın ile iki kızının cenazesi toprağa verildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Cemal Hünal Başak Dizer Yıldız Tilbe
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Faik Mümtaz Koyuncu toprağa verildi - Manisa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 15:48:52. #1.15#
title