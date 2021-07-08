Prof. Dr. Evren Balta'ya Uluslararası Ödül
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Prof. Dr. Evren Balta'ya Uluslararası Ödül

Prof. Dr. Evren Balta'ya Uluslararası Ödül
Habermetre - Haberler | Toplum

Prof. Dr. Evren Balta'ya Uluslararası ÖdülÖzyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr.

Prof. Dr. Evren Balta'ya Uluslararası Ödül

Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Evren Balta'nın eş yazarı olduğu "The American Passport: National Citizenship in the Age of Transnationalism" adlı kitabı American Sociological Association (ASA) tarafından Global and Transnational Sociology Best Book by an International Scholar ödülüne layık görüldü.

Prof. Dr. Balta ve Doç. Dr. Olcay imzası taşıyan kitap, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışında, özellikle de Türkiye'de ikamet ederken ABD vatandaşlığına sahip olan veya olmak isteyen yüzden fazla kişi ve aileyle yapılan görüşmelerin analizi niteliğinde. Çocuklarını ABD'de dünyaya getiren Türk aileler, ABD'de uzun yıllar yaşayan ancak Türkiye'ye dönme kararı alan Türk - Amerikan vatandaşları ve farklı sebeplerle hayatlarını kalıcı olarak Türkiye'de kuran doğuştan Amerikan vatandaşları ile yapılan görüşmelerin sonuçlarının aktarıldığı kitapta, ABD vatandaşlığına yüklenen farklı anlamlar ve değerler Türkiye'deki yaşam koşulları üzerinden okuyucuya aktarılıyor.

Yedi yıl süren çalışmanın ürünü olan "The American Passport: National Citizenship in the Age of Transnationalism", University of Pennsylvania Press (PENN PRESS) tarafından 2020 yılında yayımlandı.

Prof. Dr. Evren Balta'yı tebrik eder, başarılı çalışmalarının devam etmesini dileriz.

Kaynak: Habermetre

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