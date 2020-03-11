Prof. Dr. Ertuğrul: "Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin"
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Sağlık ›› Prof. Dr. Ertuğrul: "Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin" - Haberler
Koronavirüs, Efeler, Sağlık

Prof. Dr. Ertuğrul: "Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin"

Prof. Dr. Ertuğrul: "Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin" Aydın'ın Efeler ilçesinde şehiriçi minibüslerinin dezenfekte işlemleri sırasında Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

11.03.2020 19:58 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:58
Prof. Dr. Ertuğrul:

Prof. Dr. Ertuğrul: "Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin"

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde şehiriçi minibüslerinin dezenfekte işlemleri sırasında Koronavirüs ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Vatandaşlarımız, "Kelle paça iyi gelir" gibi bilim dışı açıklamalara itibar etmesinler, Bakanlığın ve bilimsel verilerle yola çıkan derneklerin, kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler" dedi.

Türkiye'de ilk Koronavirüs vakasının görülmesinin ardından ülke çapında virüsün önlenmesine yönelik tedbirler alınmaya devam ederken, Aydın'ın Efeler ilçesinde de toplu taşıma araçlarında dezenfekte işlemi uygulandı. Efeler Belediyesi ekipleri tarafından, Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi'ne ait 165 otobüste dezenfekte işlemi uygulandı. Koruyucu kıyafet giyen özel ekipler otobüs içinde vatandaşların elle temasta bulundukları yerlerde dezenfekte işlemi uyguladı. Ayrıca alınan karar ile vatandaşların otobüse binmeden önce ellerini temizleyebilecekleri özel solüsyonların koyulacağı öğrenildi.

Şehiriçi otobüslerin dezenfekte işlemlerini takip eden Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koronavirüs hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"Toplu alanlardan uzak durun"

Prof.Dr. Ertuğrul, salgını engelleyebilmek için alınacak tedbirleri üç gruba ayırmak gerektiğini ifade ederek, "Birincisi devletin yapması gerekenler ki onu şu anda Sağlık Bakanlığımız ve hükümetteki yetkililer yapmaya başladılar. Belki maçlar seyircisiz oynanabilir gibi toplu bir arada bulunma alanlarının engellenmesi gibi bir takım tedbirler alınabilir. İkincisi hastanelerin yapacağı önlemler. Zaten hastanelerimizde buna yönelik planlarımız hazırdı. Bir çok hastanemizde böyle bir olgu geldiğinde neler yapılabilecek hepsi hazır. Üçüncüsü ise insanların bireysel olarak, kişisel olarak yapacakları. Burada öncelikle risk gurubunu iyi bilmek gerekiyor. Özellikle 65 yaş üzeri, altta yatan hastalığı olanlar, şeker, kalp hastalığı olanlar bunlar birincil risk grubunu içeriyor. Bu ve diğerleri için birinci koşul toplu alanlardan uzak durmaktır, açık alanları tercih etmektir. Onun dışında hijyen kurallarına çok dikkat etmek, el dezenfektanı bir kolonya insanlar yanlarında taşıyabilirler. Alkol bazlı ıslak mendiller taşınabilir. ve hasta olduklarından şüphelendikleri insandan uzak durabilirler" dedi.

"Başka olgularda olabilir"

Prof. Dr. Ertuğrul, koronavirüs ile ilgili olarak Türkiye'de başka olgularında olabileceğini belirterek, "Bakanlık şu anda bir tane olduğunu söyledi ama büyük olasılıkla başka olgular var. Doğrulanmış değiller henüz. Fakat bundan sonra yapılacak olanlar çok önemli. Bir an önce toplu bulunulan yerlerin engellenmesi yönünde bir takım kararlar alınması gerekiyor. bakanlığın böyle bir karar alacağını tahmin ediyorum" dedi.

"Bilim dışı açıklamalara itibar etmeyin"

Prof.Dr. Ertuğrul, bakanlığın koronavirüs ile ilgili olarak yayınlamış olduğu bazı bilgiler ve broşürler olduğunu açıklayarak; "Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği olarak bakanlıkla beraber yapmış olduğumuz çalışmalar var. Vatandaşlarımız bu bilgileri takip etsinler, onlar bilimsel bilgiler ve bilimsel açıklamalar. İnsanlar bu bilgileri takip etmeye devam etsinler. Hangi aşamada olduğu, nasıl korunmaları gerektiğini, nasıl davranmaları gerektiği konusunda bakanlığın ve bilimsel verilerle yola çıkan derneklerin ve kişilerin açıklamalarını dinlemeye devam etsinler. Bu şu anlama geliyor, işte kelle paça iyi gelir, yok işte şunu yapın çok iyi olur. Yani bilim dışı açıklamalara itibar etmemelerini tavsiye ediyorum" açıklamasında bulundu.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay da, yerel yöneticiler olarak görevlerinin insanların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmeleri olduğunu belirterek, "Bu virüsün insanlarımızı tehdit ettiği ve bir başka ülkelerde yaşamlara son verdiği ortada. Bizimde görevimiz insanlarımızı çocuklarımızı yaşlılarımızı bu virüse yakalanmadan yaşamlarını sürdürmeleri için yardımcı olmaktır" dedi.

Efeler Şehiriçi Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Okan Yalçın ise Efeler'de günlük 50 bin civarı yolcu taşıdıklarını belirterek, "Hem yolcularımızın hem de şoförlerimizin can güvenliği için koronavirüsten korunmak için ilaçlama işlemi yapılıyor" diye konuştu.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi Haber
ABD askerlerinin bulunduğu üsse 10 füzeyle saldırı düzenlendi
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi Haber
Galibiyet sonrası Yılmaz Vural fenalaştı! Sahaya ambulans girdi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Haber
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Haber
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı Haber
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı korkunç rakamlara ulaştı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte koronavirüsün bulaşma ihtimali azalacak
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Roma, uçağının inişine izin verilmediğinden Sevilla maçı için İspanya'ya gidemedi
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Enfeksiyon profesöründen koronavirüse karşı maske önerisi: Cerrahi maskeler yeterli olur
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Türkiye'de virüs, Kapalıçarşı esnafında görüldü iddiaları yalanlandı: Tatile gittiler
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Mesut Bakkal: Anlattığım teşvik primi olayı, o dönemlerde çok olağandı
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Birlikte yaşadığı kadını bıçaklayarak öldürdü, karakola giderek teslim oldu
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste '14 gün kuralına' uymadı
Kenan Doğulu ve Beren Saat, koronavirüste "14 gün kuralına" uymadı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
Survivor 2020'de yarışmaya veda eden isim belli oldu
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Öğrencinin yüzüne tekme attığı iddiasıyla yargılanan okul müdürü konuştu: Ayağımı yere vurdum
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay James Jeffrey Fahrettin Koca Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Hülya Avşar Muhterem Nur Müslüm Gürses Recep Tayyip Erdoğan
Spor Falcao Podolski Adem Büyük Mehmet Kasapoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Futbol Vatandaş Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Ertuğrul: "Kelle paçaya değil, Bakanlığa güvenin" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 21:20:09. #1.14#