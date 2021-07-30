Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? YÖK Başkanlığına atanan Erol Özvar kaç yaşında, aslen nerelidir?

30 Temmuz 2021 tarihinde yayınlanan resmi gazatede Cumhurbaşkanı kararıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına atandığı açıklanan Prof. Dr. Erol Özvar, internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Prof. Dr. Erol Özvar kimdir? YÖK Başkanlığına atanan Erol Özvar kaç yaşında, aslen nerelidir?

Bir dönem Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalışan ve 15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atananProf. Dr. Erol Özvar ile ilgili detaylı bilgilere ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROF. DR. EROL ÖZVAR KİMDİR?

Erol Özvar, 1966 yılında İstanbul doğdu. İlk, orta, lise ve üniversite eğitimini aynı şehirde tamamladı.1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü'nde lisans mezuniyetini tamamladı. Aynı üniversitede iktisat tarihi alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.1998'de Marmara Üniversitesinde "17. Yüzyılda Osmanlı Taşra Maliyesi'nde Değişim: Rum Eyaletinde Hazine Defterdarlığından Voyvodalığa Geçiş" konulu doktora tezini sundu. Hâlen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyesidir.15 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Marmara Üniversitesi rektörlüğüne atandı. 30 Temmuz 2021 tarihinde ise Yükseköğretim Kurulu üyeliğine ve başkanlığına atandı.

2009-2012 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nde ve araştırma desteği kazandığı Harvard Hukuk Fakültesi İslam Hukuku Araştırmaları Programı'nda ziyaretçi öğretim üyesi olarak çalıştı.

Türk Tarih Kurumu'nun bilim kurulu üyeliği yapan Özvar, halen Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Birliği idare kurulu ve Uluslararası iktisat tarihi kurumu bilim kurulu üyesi.

İktisat Fakültesi'nde öğretim üyesi olan Erol Özvar evli ve üç çocuk babası.