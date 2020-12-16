Prof. Dr. Erol Esen: "Avrupa Birliği Türkiye politikasını değiştirdi
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Prof. Dr. Erol Esen: "Avrupa Birliği Türkiye politikasını değiştirdi

16.12.2020 14:22 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:25
Prof. Dr. Erol Esen:

Friedrich Ebert Vakfı İstanbul temsilciliği koordinatörlüğünde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile Friedrich Ebert Vakfı Türk eski bursiyerleri online ortamda bir araya geldi.

Friedrich Ebert Vakfı İstanbul temsilciliği koordinatörlüğünde Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landrut ile Friedrich Ebert Vakfı Türk eski bursiyerleri online ortamda bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen'in de katıldığı toplantıda, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolauss Meyer Landrut ile 10-11 Aralık 2020 tarihinde yapılan AB Zirvesi'nin Türkiye kararları değerlendirildi.

1990 yılları başından beri Türkiye ile ilişkileri takip ettiğini söyleyen Büyükelçi Meyer-Landrut, zirve ile ilgili iki konuya dikkat çekerek ilkinin Türkiye ile ilgili kararın sınırlı tutulması olduğunu, diğerinin ise 2021-2026 dönemi için AB bütçesi ve bununla birlikte aday ülkelere ayrılan kaynakların da Zirve'de onaylanmış olması olduğunu söyledi.

Friedrich Ebert Vakfı Türk bursiyerler temsilcisi ve Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Esen, "Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kişi ve kurumlarla sınırlı kalan kararlarını açıkladı. Daha sert adımların Mart ayına bırakılmasına karar verildi. 10-11 Aralık 2020 tarihinde yapılan AB Zirvesi'nin sonuç bildirgesine eklenen karara göre Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım uyguladığı Türk şirket ve vatandaşlar listesini genişletmekle yetiniyor." şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Erol Esen, "Türkiye'ye karşı kararlaştırılan "Minimal yaptırımlar" yeni yılda yeni ümitlere de kapı aralıyor. Özellikle AB liderlerinin Türkiye ile ilişkileri dondurma veya müzakere sürecini resmen bitirmesi ile ilgili tartışmaların zirvede söz konusu bile olmaması da yeni yılda iyiye işaret. Toplantının önemli konularından bir diğeri de Türkiye'nin uzun zamandır üzerinde durduğu Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi. Anlaşılan Komisyonun üzerinde çalıştığı pozitif gündem konularından biri de bu olsa gerek. Bu konudaki müzakerelerin en geç 2021 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor." dedi.

Esen, "Türkiye kamuoyuna duyurulan ve yakında gerçekleştirilmesi planlanan yargı reformları ile taşı gediğine koyabilir. Böyle bir adımla hem olası 2021 Mart kararlarının yönü değiştirilebilir hem de Gümrük Birliği Anlaşmasının güncellenmesi süreci hızlandırılabilir." şeklinde konuştu. - ANTALYA

Prof. Dr. Erol Esen: 'Avrupa Birliği Türkiye politikasını değiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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