Prof. Dr. Erensoy'dan "salgın tedbirleri test edilerek temkinli kaldırılmalı" önerisi
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Prof. Dr. Erensoy'dan "salgın tedbirleri test edilerek temkinli kaldırılmalı" önerisi

16.02.2021 11:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 11:44
Prof. Dr. Erensoy'dan

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Tedbirlerin kademeli ve test edilerek temkinli bir şekilde kaldırılması lazım. Bir sorun yaşandığında ya da vakalarda artış görüldüğünde hemen eski duruma dönülmesi gerekir.

Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Başkanı Prof. Dr. Selda Erensoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Tedbirlerin kademeli ve test edilerek temkinli bir şekilde kaldırılması lazım. Bir sorun yaşandığında ya da vakalarda artış görüldüğünde hemen eski duruma dönülmesi gerekir." dedi.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Başkanlığını da yürüten Prof. Dr. Erensoy, AA muhabirine, Kovid-19 virüsünün dünyanın belli bölgelerinde uğradığı mutasyonlarla bulaşıcılığının arttığını ifade etti.

Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının bu süreçte çok önemli olduğunu, özellikle riskli bölgelerden gelen kişilere test uygulanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Erensoy, bunlarla temaslı kişilerin de en ufak bir kuşkuda test yaptırması gerektiğini vurguladı.

Salgının verilerinin iyi takip edilmesi ve değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Erensoy, şöyle dedi:

"Geçen sene yaz ayında tedbirlerin hafifletilmesinin ardından vaka sayılarında artış gözlendi. Özellikle de bölgesel bazda vaka sayıları ve hastalığının bulaşma hızı çok önemli. Bu rakamlara göre tedbirlerin hafifletilmesi konusunda kararlar verilmeli. Tedbirlerin kademeli olarak, test edilerek temkinli bir şekilde kaldırılması lazım. Bir sorun yaşandığında ya da vakalarda artış görüldüğünde hemen eski duruma dönülmesi gerekir. Eğer tedbirler birden kaldırılıp, vatandaşlar rehavete kapılırsa salgında yeni bir zirve yaşanabilir. Virüslerin serbest kalarak hızlı çoğalması, mutasyonların artması ve daha çok kişiye bulaşması sonucunda ağır hastalanma ve ölüm sayılarında da artma görülür."

Kovid-19 sürecinde vatandaşların zor günler yaşadığını ve haklı olarak yorulduğunu belirten Erensoy, ancak salgınla mücadele konusunda bir süre daha kontrollü olmanın önem taşıdığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tezcan Ekizler

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