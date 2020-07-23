Prof. Dr. Erdöl: Maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat etmedik
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Prof. Dr. Erdöl: Maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat etmedik

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaz aylarında vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmamasında maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat edilmemesinin etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Erdöl: Maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat etmedik
23.07.2020 09:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:19

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaz aylarında vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmamasında maske, mesafe, temizlik üçlüsüne dikkat edilmemesinin etkili olduğunu söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaz aylarında vaka sayılarında beklenen düşüşün yaşanmamasına ilişkin, "Bilim insanları varsayım üzerinden geleceği tahmin ederek bir düşünce ortaya koymuşlardır. Şimdiye kadar ki verilerin sonucuna göre maalesef istenilen neticeler elde edilemedi. Gerek yoğun bakımdaki hasta gerek entübe hasta sayısı bakımından çok daha düşük oranları bekliyorduk. Bana göre buradaki en önemli şey maske, mesafe, temizlik dediğimiz üçlüye riayet etmememizden kaynaklanıyor. Toplumsal olayların, toplumsal etkilerin yani örneğin insanların bir yerden bir yere giderek virüsü rahatça taşıdıklarını düşünüyorum. İnsanlar bu konuda zaten üç tedbiri almadılarsa bir kişiden virüs diğerine kolaylıkla bulaşabiliyor. Biz eğer bahsettiğimiz tedbirleri yeterince alsak ve yeterince uygulamış olsaydık bu böyle olmayacaktı. Bu demektir ki bizlerin insan olarak; toplumumuzun bazı eksiklikleri oldu. Bundan ders çıkararak, önümüzdeki süreç içerisinde daha sıkı tedbirler almamız lazım" diye konuştu.

'KURBAN BAYRAMINDA DİKKATLİ OLUNMASI GEREK'Prof. Dr. Erdöl, her sene Kurban Bayramlarında büyük bir hareketliliğin göze çarptığını dikkat çekerek, "Tıpkı ramazan bayramında olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da vatandaşlarımız arasında gerek bayramlaşmalar gerek gidip gelmeler açısından çok dikkatli olunması lazım. Maske, mesafe ve el hijyeni kurallarına mutlak riayet etmek gerekiyor. Kaldı ki bayram namazında da verilecek karara göre muhtemelen mesafe korunmak suretiyle Kurban Bayramı namazı kılınabilecektir diye düşünüyorum" dedi.Prof. Dr. Erdöl, kurban kesiminin yetkili kişiler tarafından gerekli tedbirler alınarak yapılması gerektiğini de ifade ederek, "Herkesin alelade bir araya gelip kurban kesmesi şeklinde değil de gerekli tedbirler alınarak kurban kesilmesi daha uygun olacaktır. Yoksa sadece kurban kesimiyle ilgili değil gerek Kurban Bayramı namazı, gerek cenaze namazları, gerek cenazelerden sonra yapılan taziyeler, düğünler, nişanlar gibi toplu olarak insanların bir araya geldiği alanlarda da mutlaka mesafeye riayet etmek gerekiyor. Yaz dönemi sonunda da sportif karşılaşmaların başlayabileceğini düşünecek olursak orada da seyircili oynanacaksa mutlak mesafe kavramının göz önünde bulundurulması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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