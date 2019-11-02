Prof. Dr. Erdoğan Sözüer: "Cerrahideki yenilikler ile hastalarımıza daha faydalı olacağız"

02.11.2019 13:22

Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği'nin Kayseri'de düzenlediği 'Minimal İnvazif Cerrahideki Yenilikler' toplantısında konuşan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı ve Cerrahi Onkoloji Kanser Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Sözüer, "Minimal invazif cerrahideki yenilikler ile hastalarımıza daha faydalı olacağız" dedi.



Türkiye genelinden birçok doktorun katılımıyla düzenlenen toplantının kapalı ameliyatlarda kullanılan teknolojik yenilikleri kapsadığını ve Türkiye'nin birçok noktasından doktorların karıldığını söyleyen Erdoğan Sözüer, burada öğrenilenler sayesinde hastalara daha faydalı hale gelineceğini ifade etti.



Toplantıda bilmedikleri teknikleri öğrenerek kendilerini geliştireceklerini söyleyen Sözüer, "Son yıllarda halk arasın da kapalı ameliyatlar diye bilinen laparoskopik cerrahi ameliyatları yapılıyor. Birçok ameliyat artık hastanın karnını açmadan yapılabiliyor. Ulusal laporoskopik ve endoskopik cerrahi derneğinin burada bölgesel toplantısını yapıyoruz ve ülkemizde hakikaten bu konuda duayen olan çok üst düzey öğretim üyelerinin bir araya gelmiş olduğu bir toplantı. İstanbul dan, Ankara dan, Malatya dan, Konya dan bir çok ilim yuvasından hocalarımız ve arkadaşlarımız buraya geldiler. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunacağız, bildiğimiz şeyleri tekrar edeceğiz, bilmediklerimizi öğreneceğiz ve bu toplantılar sonucunda kafamızda yeni ufuklar belirecek bu şekilde hastalarımıza daha faydalı olmanın yollarını arayacağız" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA