PROF. DR. ERDAMAR MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
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PROF. DR. ERDAMAR MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

PROF. DR. ERDAMAR MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ
30.04.2020 20:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 20:16

Şişli'de,özel bir hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle, arıza nedeniyle park eden bir kamyonete arkadan çarptı.

Şişli'de,özel bir hastanenin kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle, arıza nedeniyle park eden bir kamyonete arkadan çarptı. Hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Erdamar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde meydana geldi. İddiaya  göre, özel bir hastanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Burak Erdamar, kullandığı motosikletle seyir halindeyken, arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir kamyonete arkadan çarptı. Ağır yaralanan Prof. Dr. Erdamar, kamyonet sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Burak Erdamar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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