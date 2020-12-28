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Prof. Dr. Erbaş: "Toplumun bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan,...

28.12.2020 13:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:29
Prof. Dr. Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden din görevlilerine video mesajla seslendi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sosyal medya üzerinden din görevlilerine video mesajla seslendi.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve ayrıca tüm din görevlilerine gönderilen mesajda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hz. Peygamberin tüm insanlığa bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir davetçi olarak gönderildiğini hatırlatarak, din görevlilerinin de üstlendikleri hayra çağırma, iyiliği emretme, kötülükten menetme sorumluluklarıyla Hz. Peygamberin varisleri olduklarını söyledi.

Başkan Erbaş, yeryüzünün İslam'ın ilk gönderildiği günlerde Kur'an'a nasıl ihtiyaç duyuyorduysa bugün de aynı ihtiyacın olduğunu belirterek, "Yeryüzü Kur'an'a ve Peygamberimize o gün ne kadar muhtaç idiyse bugün de Kur'an'a ve peygamber varisleri olan bizlere o kadar muhtaçtır. Peygamberimiz insanlara dini mübini İslam'ı anlatmak, öğretmek ve kurtuluşa ulaşmalarına vesile olmak için gece gündüz demeden nasıl koştu ise biz de onun varisleri olarak koşalım" ifadelerini kullandı.

Toplumun tüm kesimlerine ulaşmak gayretinin tüm mecralarda devam ettirilmesini isteyen Başkan Erbaş, "Özellikle çocuklar, gençler, aileler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde sosyal medyayı ve dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan, usanmadan vaaz, irşad ve eğitim faaliyetlerimize devam edelim" şeklinde konuştu.

"Eğer şükrederseniz artırırım; nankörlük ederseniz azabım şiddetli olur" ayetini hatırlatan Başkan Erbaş şunları kaydetti:

"Şükrümüzü gayretimizle ve çalışmalarımızla gösterelim. Aksi halde, yani bu vazifenin hakkını vermez isek hem dünyada hem de ahirette hesabı ve azabı ağır olur. Allah Rasulü'nün bize bıraktığı iki emanet olan Kur'an ve sünnet rehberliğinde iyiliği emrederek ve kötülükten menederek hayra çağıralım. Öyle çalışalım ki, sorumlu olduğumuz kimselere; 'yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz' diye sorduğumuzda tıpkı ashab-ı kiramın Peygamberimize cevabı gibi muhatap kitlemizden 'vazifeni hakkıyla yerine getirdin diye şehadet ederiz hocam' cevabını alabilelim ve biz de imtihanı kazanabilelim. Bu vesileyle salgın hastalığa yakalanan hocalarımıza acil şifa, vefat edenlere Allah'tan rahmet, mukaddes vazifenizde hepinize başarı diliyorum. Allah'a emanet olunuz." - ANKARA

Prof. Dr. Erbaş: 'Toplumun bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan,...
Prof. Dr. Erbaş: 'Toplumun bizlere her açıdan ihtiyacı olduğu bu salgın hastalık günlerinde dijital ortamları da düzenli kullanarak bıkmadan,...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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