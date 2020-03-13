Prof. Dr. Erbaş: Kur'an kursları 2 hafta tatil edildi
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Güncel

Prof. Dr. Erbaş: Kur'an kursları 2 hafta tatil edildi

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kur'an kurslarının 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar 2 hafta tatil edildiğini açıkladı.

13.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:13
Prof. Dr. Erbaş: Kur'an kursları 2 hafta tatil edildi

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kur'an kurslarının 16 Mart'tan 29 Mart'a kadar 2 hafta tatil edildiğini açıkladı.

Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma namazından sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Koronavirüsün Türkiye'de yayılmasına engel olmak, hastalıktan korunmak ve etkilerini en aza indirmek amacıyla dizi tedbirler alındığını belirten Prof. Dr. Erbaş, alınan kararlarının il ve ilçe müftülüklerine gönderilen genelge ile ivedilikle yerine getirilmesi talimatı verildiğini söyledi.

'CAMİLER DEZENFEKTE EDİLECEK, TESPİHLER KALDIRILACAK'Prof. Dr. Erbaş'ın açıkladığı genelgedeki talimatlar şöyle: "Camiler, Kur'an kursları, eğitim merkezleri, hizmet binaları, aile ve dini rehberlik büroları, gençlik merkezleri, okuma salonları gibi kurumumuzun hizmet yürüttüğü mekanların lavabo, tuvalet, abdesthane, şadırvan, yemekhane gibi kısımları başta olmak üzere bütün bölümlerinin uygun yöntemlerle dezenfekte edilmesi, sık sık havalandırılması ve temizliğe her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi,Cuma namazı başta olmak üzere camilerde topluca geçirilecek sürenin mümkün mertebe kısa tutulması amacıyla namazların sünnetlerinin Asr-ı Saadet örneğinde olduğu gibi evde kılınabileceği hususunda cami cemaatinin bilgilendirilmesi, camilerde musafaha, tokalaşma, kucaklaşma gibi hususlara hastalık riski sona erinceye kadar ara verilmesi, camilerde kullanılan tespihlerin kaldırılması, yaşlılara, grip ve nezle gibi hastalıkların belirtilerini taşıyanlara ve kronik rahatsızlığı bulunan hastalara bu süreçte mümkün mertebe evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesi, hastalık riski taşıdığından şüphelenilen kişilerin din görevlilerimiz tarafından hastanelere yönlendirilmesi, sağlık kuruluşları ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde cenaze ve defin işlemlerinde sağlık ve hijyen kurallarına azami riayet edilmesi hususları genelgemizde yer almaktadır."'KUR'AN KURSLARI 2 HAFTA SÜREYLE TATİL EDİLDİ'Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulları tatil ettiğini hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "İlgili mevzuatımız gereği Kur'an kurslarımız da 16-29 Mart 2020 tarihleri arasında iki hafta süreyle tatil edilmiştir. Bu süre zarfında öğreticilerimizin gözetiminde tüm kurs ve pansiyonlarımızın detaylı temizliği yapılacaktır. Yatılı kurslarımızda kalan ve yurt dışından gelen öğrencilerimizin konaklamaya devam etmeleri konusunda müftülüklerimiz gerekli önlemleri alacaktır. Ayrıca hafızlık eğitimine devam eden öğrencilerimizin eğitim düzenini bozmamak adına eğitimcilerimize sosyal medya ve iletişim araçlarıyla ezber vermeleri sağlanacaktır" dedi.'21 BİN UMRECİMİZ ARABİSTAN'DA'Prof. Dr. Erbaş ayrıca umre ziyaretleri geçici olarak durdurulmadan önce ziyarette olan kişilerin ve yeni gidecek umrecilerin de virüs konusunda bilgilendirildiğini belirterek, şöyle dedi: "Mekke ve Medine'de bulunan tüm otellerimizde temizlik hususunda azami gayret gösterilmesi konusunda yetkililerin dikkatleri çekilmiş, gerekli yerlere el temizleme sıvıları konulması sağlanmıştır, ayrıca vatandaşlarımızın konakladıkları tüm otellere Sağlık Bakanlığı'nca hazırlann afişler asılmış, broşürler dağıtılmıştır. 27 Şubat 2020 tarihinde Suudi Arabistan devletince umre ziyareti için ülkeye girişler geçici olarak durdurulmuş olup bu tarihten sonra umrecilerimizin sağlıklı bir şekilde ülkemize ulaşmaları için gerekli koordinasyonlar devam etmektedir. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir. Halen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'ne (TÜRSAB) bağlı şirketler de dahil olmak üzere yaklaşık 21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan'da bulunmakta olup, 15 Mart tarihi itibarıyla tamamı ülkemize dönmüş olacaktır."'HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLMESİ İSTENDİ'Yurt dışı teşkilatının da alınan kararlar doğrultusunda bilgilendirildiğini ve önlem almaları konusunda talimat verildiğini ifade eden Prof. Dr. Erbaş, şunları söyledi: "Başkanlığımızın hizmet yürüttüğü ülkelerde vakit ve Cuma namazları başta olmak üzere cemaatle gerçekleştirilen ibadetler konusunda yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, bu tedbir ve açıklamaların üye derneklere ve cemaate duyurulması, camilerimizde hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi istenmiştir. Yurt dışı teşkilatımızda görev yapan personelin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmamaları özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir. Yurt dışından ülkemize misafir öğrenci getirmeye dayalı 'değerler eğitimi', 'erdemli gençlik' programları, aile ve gençlik seminerleri çerçevesinde mart ve nisan aylarında yapılması planlanan tüm eğitim programlarımız ileri tarihlere ertelenmiştir. Yurt dışında müşavirlik ve ataşeliklerimiz koordinesi ile birlik, dernek ve vakıflarımız tarafından planlamaya alınan her türlü eğitim ve sosyal program ile karşılıklı heyet ziyaretlerinin tamamı iptal edilmiştir."Prof. Dr. Erbaş, ayrıca Din İşleri Yüksek Kurulu'nca özel gündemli bir toplantı gerçekleştirildiğini ve toplantıda alınan karar gereği risk grubuna giren vatandaşların Cuma namazına gitmeyebileceklerini içeren bir fetva yayımlandığını söyledi.

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Kaynak: DHA

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