Prof. Dr.Erbaş: "Gittiğimiz coğrafyalarda dinimizin güzide bir temsilcisi olduğumuzu akl?ımı?zdan...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması Prof. Dr. Ali Erbaş'ın gönüllüler ile tokalaşması Prof. Dr. Ali Erbaş ve gönüllülerin Türk Bayrağı ile görüntüsü ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması
Prof. Dr. Ali Erbaş'ın gönüllüler ile tokalaşması
Prof. Dr. Ali Erbaş ve gönüllülerin Türk Bayrağı ile görüntüsü ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde, "Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"nde konuştu. (3)
Kaynak: AA
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