Prof. Dr.Erbaş: "Gittiğimiz coğrafyalarda dinimizin güzide bir temsilcisi olduğumuzu akl?ımı?zdan...

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın konuşması

Prof. Dr. Ali Erbaş'ın gönüllüler ile tokalaşması

Prof. Dr. Ali Erbaş ve gönüllülerin Türk Bayrağı ile görüntüsü ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi'nde, "Vekaletle Kurban Programı Gönüllü Uğurlama Töreni"nde konuştu. (3)

Kaynak: AA