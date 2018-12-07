Prof. Dr. Erbaş gençlerle sabah namazı kıldı

MARDİN - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Mardin'de gençlerle sabah namazı kıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bir dizi programa katılmak için dün geldiği Mardin'de, İl Müftülüğünün düzenlediği "Diyanet İşleri Başkanı Gençler ile Sabah Namazında Buluşuyor" etkinliğine katıldı. Artuklu Hacı İsmail Kaya Camisinde düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Erbaş, gençlerle sabah namazı kıldı. Programa, Mardin Valisi Mustafa Yaman, İl Müftüsü İsmail Çiçek ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar da katıldı.

Gençlerle sohbet de eden Erbaş, "Adalet ile hükmedenlerin, neşeyi, mutluluğu ortaya koyan ve rabbine ibadet eden, rabbine erişen gençlerin değeri Allah katında farklı bir yere sahip olacak. Alimlerle alim olmayanlar bir olur mu. Bütün din eğitimi noktasında sizler diplomalarınızı tamamlama noktasından asla vazgeçmeyiz. Milletimizin rehber insanlara ihtiyacımız var. İslami ilimler noktasında kendisini yetiştirmeyen insanlara bizler sizler yardımcı olacaksınız. Başarılar diliyorum. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Biz ne zorluklar çektik. İlim yolu zorluk yoludur. İlmi elde ettiğiniz zaman dünyada en güzel işlerden biri de öğrendiğiniz ilmi başkalarına aktarmaktır. Gençlerin çocukların sizlere ihtiyacı olacaktır. Onları Allah yoluna yönlendirmek için destek olacaksınız. Peygamberlerin varisleri o yolda olur" dedi.