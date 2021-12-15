Prof. Dr. Erbaş: "Çevre Ahlakı Projesi konusunda faaliyetler yürütüyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler ülkemizde 'Sıfır Atık, Sıfır İsraf' temasıyla Çevre Ahlakı Projesi konusunda faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Rusya Müftüler Konseyi tarafından Moskova'da çevrim içi düzenlenen "17. İslami Forum"a katıldı.

"Ekolojik Vaazdan Ekolojik Düşünmeye: Konuşmanın En İyi Yolunu Bulmak" konulu forumda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Çevresiyle dostça ve insaflı bir ilişki kuramayan insanoğlunun kendisine yazık ettiğinin altını çizerek, "Böyle giderse nesillerimize yorgun, yıpranmış ve daha zor bir dünya kalacaktır. Bu ise büyük bir vebaldir. Çünkü yaşayanlar için çevre 'hayat' demektir. Hayatın olmadığı yerde insan da olamaz. Biz sevgili Peygamberimizin hayatını, doğaya ve hayvanlara karşı olan tutumunu nesillerimize ve tüm insanlığa anlatmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"'Sıfır Atık, Sıfır İsraf' temasıyla 'Çevre Ahlakı Projesi' konusunda ciddi faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz"

İslam'ın çevreyle ilgili ilkelerinin önemine işaret eden Prof. Dr. Erbaş, şunları kaydetti:

"Burada üzülerek belirtmek isterim ki, çevre konuları söz konusu olduğunda, uluslararası platformlarda İslam'ın çevre ahlakı için koyduğu ilkeler gündeme gelmiyor. Dolayısıyla bu ve benzeri konferans ve uluslararası çalışmalarla İslam'ın çevre ahlakını daha güçlü şekilde ortaya koymak durumundayız. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizler ülkemizde 'Sıfır Atık, Sıfır İsraf' temasıyla 'Çevre Ahlakı Projesi' konusunda ciddi faaliyetler yürütmeye çalışıyoruz. Bu konuda duyarlılığın artırılması amacıyla sizlerle her konuda iş birliği içinde olacağımızı ve desteğe hazır olduğumuzu belirtmek isterim." - ANKARA