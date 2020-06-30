Prof. Dr. Eraslan'dan 'tık şöhreti' uyarısı: Çocuklarınızı bu vahşi ormanda yalnız bırakmayın
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Prof. Dr. Eraslan'dan 'tık şöhreti' uyarısı: Çocuklarınızı bu vahşi ormanda yalnız bırakmayın

SOSYAL Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, çocuk ve gençlerin sosyal medyada beğeni alabilmek için farklı yollara başvurduklarını, buna 'tık şöhreti' dediklerini, istediği şöhret, tanınma durumu yaşanmadığı zaman da intihara sürüklendiklerini söyledi.

Prof. Dr. Eraslan'dan 'tık şöhreti' uyarısı: Çocuklarınızı bu vahşi ormanda yalnız bırakmayın
30.06.2020 11:23 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:26

SOSYAL Medya Uzmanı Prof. Dr. Levent Eraslan, çocuk ve gençlerin sosyal medyada beğeni alabilmek için farklı yollara başvurduklarını, buna 'tık şöhreti' dediklerini, istediği şöhret, tanınma durumu yaşanmadığı zaman da intihara sürüklendiklerini söyledi. Prof. Dr. Eraslan, "Bu yüzden anne ve babalar lütfen çocuklarınızın başarılarını pekiştirin, onların ortaya koyduğu performansı takdir edin ki böylesi ne olduğu belli olmayan sosyal ağlarda, bu vahşi ormanda çocukları yalnız bırakmayın" dedi.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SODİGEM) Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan, İstanbul'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girmek için son anda yetişmiş gibi davranıp kendisini yere atan genci hatırlatarak, "Çocuk önemli bir sınavda, sınav giriş kağıdının kasıtlı olarak ona yanlış verilmesinden hareketle bir feryadını ortaya koyup bunun üzerinden de takipçi almaya çalışıyorsa, yani bunu tasarlayarak yapmışsa işte çocuğun onanma, takdir alma, beğenilme içgüdüsünde problem vardır. Elbette sağlıklı ruh hali değil. İleride çocuk istediği, beklediği beğeniyi ya da etkiyi alamazsa problem yaşayacaktır. ve bunun sonucunda depresyondan tutun ilerleyen birçok rahatsızlık hallerine ulaşabilir. Ayrıca şu çok önemli. Çocuklar kolay, basit ve hızlı bir şekilde şöhret olma yolundalar. İşte bunu Youtuber'lar adı verdiğimiz kişilerde görüyoruz" diye konuştu.

'BİZ BUNA 'TIK ŞÖHRETİ' DİYORU'Ressam Andy Warhol'un "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak" sözünü hatırlatan Eraslan, sosyal medyada buna benzer yüzlerce örneğin olduğuna, tanınmak, şöhret olmak ya da 'tık' almak için kendi hayatını dahi tehlikeye sokan insanların bulunduğuna dikkat çekti. Eraslan, "Biz buna 'tık şöhreti' diyoruz. Çünkü tıklandıkça şöhreti artıyor. Hatta istediği şöhret, tanınma durumu yaşanmadığı zaman intihar eden gençler de görüyoruz. Özbenliği gelişmemiş, özgüveni yüksek olmayan kişiler ne yazık ki kendilerini sosyal medyadan ifade etmek istemekte. İşte bu yüzden dünkü olay ve benzeri o kadar çok fazla var ki, hatta kendi yakınlarına, büyükannelerine, büyükbabalarına çok garip şakalar yapan, onları trolleyen, yani onları çok komik durumlara düşürdüğünü zanneden videolar da görüyoruz. Yani bunların tamamı kişinin öz benliği ile, öz yeterliği ve özgüveni ile ilişkilidir" ifadesini kullandı.'FENOMEN OLMAK İÇİN YAPIYORLAR'İnsanların sosyal medyada kendilerini milyonlarca kişinin izlediğini sandığını ve yaptıkları paylaşımların herkes tarafından beğenilmesini istediğini dile getiren Prof. Dr. Eraslan, sosyal medyanın 'favoriye alma', 'repost' ya da 'retweet yapma' gibi kendine özgü alkışlama türleri olduğunu belirterek, "Çocuklar sosyal medya fenomeni olmak için böylesi yolları deniyorlar. Ama bunun ekonomik boyutu da var. Bazı sosyal medya enstrümanlarının algoritmaları para üstüne kurulu. Takipçi sayısına göre reklam alma, her takipçiye para verme gibi. Örneğin Youtube'da 1000 takipçiye 2,5 dolar veriyor. Elbette kendisini gerçek yaşamda ifade edemeyen, kendisini başarıyla öne çıkartamayan insanlar sosyal medya üzerinden garip, farklı, ekstrem, tehlikeli ve hatta kimi zaman sınırları zorlayan videolarıyla, cümleleriyle, davranışlarıyla öne çıkmak istemekteler" dedi.'BU ÇOK TEHLİKELİ'Sosyal medyada bu tür davranışların belirli bir yaş grubuna özgü olmadığını, 6 yaşından 90 yaşına kadar değişik yaş grubundan insanların beğeni almak ya da takipçi kazanmak için farklı yöntemler denediklerini anlatan Eraslan, "1,5 yaşında fenomen olan çocuk görüyoruz, bunu anne babalar yaptırmakta. Ortalama aileye nasıl yansıyor bu? 10 yaşında veya 6-7 yaşındaki çocuk elinde telefonla evde geziyor, 'işte benim videoma hoş geldiniz, videomu tıklayın, paylaşın, paylaşırsanız size şunu yapacağım' gibi. Bakın çok tehlikeli burası, bu çocuk takipçi sayısı, tıklanma, beğenme sayısı için bir şeyler yapabiliyor. Bunun ucu açık, daha sonra çok farklı şeyler de ortaya çıkabilir. Bu yüzden anne ve babalara, öğretmenlere çok büyük görevler düşmekte. Çocuklar bu sarmala bir girdiği zaman, yani gerçeklik ile sanal arasındaki bağı kuramadıkları zaman, kendilerini sanal dünyada ifade etmeye ve daha sonrasında onulmaz birçok problemlerle karşı karşıya kalmaya mahkum oluyorlar ne yazık ki" ifadelerini kullandı. 'BU VAHŞİ ORMANDA ÇOCUKLARI YALNIZ BIRAKMAYIN'Çocuğun başarılı olma duygusunu anne ve babanın pekiştirmesi gerektiğine işaret eden Levent Eraslan, "Aile yapısında eğer siz çocuğun başarılı olma duygusunu pekiştirmiyorsanız, çocuk bu pekiştirmeyi sanal alemde aramakta. Bu yüzden anne ve babalar lütfen çocuklarınızın başarılarını pekiştirin, onların ortaya koyduğu performansı takdir edin ki böylesi ne olduğu belli olmayan sosyal ağlarda, bu vahşi ormanda çocukları yalnız bırakmayın. Çünkü çocuk takipçi almak, beğeni almak için birçok şeyi yapabilir, yapıyorlar da ne yazık ki. Mesela mısırı matkaba takıp ardından matkabı çalıştırarak yemeğe çalışan bireyler var. Yani matkapla mısır yenir mi? Dişi kırılıyor, sürekli kanıyor. Vücuduna zarar veren kişiler, çok hızlı giden bir arabanın üstüne çıkan ve yere düşen kişiler var" diye konuştu.'GENÇLER İÇİN ROL MODEL EKSİKLİĞİ VAR'

Günümüzde gençlere rol model olacak kişilerin bulunmadığını da kaydeden Eraslan, "Bir yanda bakıyorsunuz, bir dondurma reklamından işte 2 milyon lira alan bir genç var, bir yanda da sınava girip üniversite kazanmak isteyen ve bu yolda çok uğraş sarf eden çocuklar var. Yani toplumdaki rol model eksikliği gençleri kimi zaman böylesi kolay yollara da itmektedir. Anne babalar çocuklarını odalarında tablet bilgisayarlarıyla yalnız bırakıp, onların başarılarını, motivasyonlarını, potansiyellerini görmezden gelmeye devam ederlerse ne yazık ki böyle çok videolar göreceğiz yani. Kendi intiharını, ölümünü paylaşan videolar da var ne yazık ki yurtdışında özellikle, hayvanlara dönük eziyetin paylaşıldığı videolar var. Yani bir noktadan sonra iş çığırından çıkıyor o takipçi o beğeni için insanlar akla gelmedik uç ekstrem denemeler yapıyorlar ve yapacaklar. Bu yüzden çok çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle bilinçli sosyal medya kullanımı, bunun etiği ve bunun süreçte çocuklara, gençlere olan katkısını çok çok ön plana almalıyız. Bu yüzden bütün karar vericilere, anne babalara büyük görev düşmekte" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı Haber
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor Haber
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi Haber
Fenerbahçe taraftarları, Kayseri maçında penaltı kaçıran Mert Hakan Yandaş'a destek verdi
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı Haber
Atatürk'ün Karadağ sırtlarına yansıyan silueti görülmeye başlandı
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar Haber
Kağıthane'de koronavirüs tehlikesine aldırmadan asker eğlencesi yaptılar
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı Haber
Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Altyapı çalışmaları sırasında doğalgaz patladı! 3 işçi yanarak yaralandı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çoklu baro kanun teklifini Meclis'e sunuyoruz
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Salda Gölü'nün doğal güzelliğini atlı jandarma ekipleri koruyacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
Putin'den dikkat çeken koronavirüs önlemi: Başbakan ile aynı uçakta bulunmayacak
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Çin yönetiminin yalanladığı araştırma: Uygur Türkü Müslümanlara toplu kısırlaştırma uygulanıyor
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
YKS'de çıkan 'Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü' sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
YKS'de çıkan "Hacıvat Karagöz Neden Öldürüldü" sorusunu filmin senaristi bile çözemedi
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Bu nasıl kardeşlik? Dut ağacını budayan kardeşini ve yeğenini gözünü kırpmadan öldürdü
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Rui Vitoria'nın menajeri: Victoria, Al Nasr'da mutlu olduğu için F.Bahçe'yi reddetti
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Baş ağrınızın nedeni diş sıkma olabilir
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Trabzonspor'la sözleşmesi bitecek olan Filip Novak'la 3+1 yıllığına anlaştı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Genç oyuncu transferine yönelen Beşiktaş, Jorel Eto'o Beh Nguema'yı denemeye aldı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Adnan Menderes Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Safiye Soyman
Spor Falcao Ali Koç Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Bursa Çocuk Milli Karar
Şu an buradasınız: Prof. Dr. Eraslan'dan 'tık şöhreti' uyarısı: Çocuklarınızı bu vahşi ormanda yalnız bırakmayın - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 11:26:43. #1.15#
title