Prof. Dr. Enis Tulça: Türkiye'nin göçmen kozu Doğu Akdeniz krizinde AB'yi korkutuyor

Prof. Dr. Enis Tulça: Türkiye'nin göçmen kozu Doğu Akdeniz krizinde AB'yi korkutuyor

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Prof. Dr. Sezai Enis Tulça, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimi ve olası gelişmeleri euronews Türkçe için değerlendirdi.

Prof. Dr. Enis Tulça: Türkiye'nin göçmen kozu Doğu Akdeniz krizinde AB'yi korkutuyor

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü doğal gaz arama ve sondaj çalışmaları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın baskısıyla Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesi gündemine getirildi.

Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, AB'den Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır koymasını istedi. AB ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü "yasa dışı" faaliyetleri kınayarak yaptırım mesajı verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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