Prof. Dr. Enginyurt: Aşı olanlarda hastalık belirtisiz bulaşıyor

ORDU (DHA) - Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka haritasında Ordu, her 100 bin kişide 468,35 ile en fazla vakanın görüldüğü 4'üncü il oldu. Kentteki vaka artışlarını değerlendiren Ordu Üniversitesi (ODÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Enginyurt, "Aşılılar da hastalık belirti vermeden bulaştırıcılığı devam ettiriyor. Bu nedenle pozitif vaka sayısı ve bulaştırıcılık artıyor" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs aşı tablosunda aşılama oranının en yüksel olduğu il olan Ordu, son haftalardaki vaka artışlarıyla da dikkati çekti. Koronavirüs vaka haritasında her 100 bin kişide 468,35 ile en çok vaka görülen 4'üncü il olan kentte, Covid-19 polikliniklerinde yoğunluk yaşanıyor.

Nurgül Cürebal ise, "İnsanlar artık maskeden, kalabalık ortamlara girememekten ve sosyal hayatlarının kısıtlanmasından sıkıldı. Artık ya inanmıyorlar ya da uygulamak istemiyorlar. O yüzden de vakalar arttı" ifadelerini kullandı.