Prof.Dr. Engin: Panik, koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırır
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Koronavirüs, Sağlık

Prof.Dr. Engin: Panik, koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırır

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, koronavirüsün herkeste aynı etkiyi yapmadığını belirterek, "Virüse 'şu iyi gelir', 'şu virüsün düşmanı' gibi diyeceğimiz şeyler yok.

18.03.2020 09:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:25
Prof.Dr. Engin: Panik, koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırır

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, koronavirüsün herkeste aynı etkiyi yapmadığını belirterek, "Virüse 'şu iyi gelir', 'şu virüsün düşmanı' gibi diyeceğimiz şeyler yok. Panik, hastalığın daha çok yayılmasına neden oluyor" dedi. 

SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada  koronavirüsün önceden de var olduğunu ancak şu anki virüsün yeni tip olduğunu anlattı.  

'ELLER EN AZ 20 SANİYE YIKANMALI'Prof. Dr. Engin, "Yeni koronavirüsten korunma anlamında en önemli şeylerden biri 1 metreden daha yakın temas kurulmaması. Öksüren, ateşi olan ve hastalık şüphesi olanlarla temas etmemek önemlidir. İkincisi el hijyeni gerçekten çok önemli. Elin su ve sabunla güzelce yıkanması lazım. Bazen bakıyorum eller çok kısa yıkanıyor. Bunu kesinlikle önermiyoruz. En az 20 saniye içinizden sayarak su ve sabunla yıkayın diyoruz. Diyelim ki dışarıdasınız lavabo yok ya da suyun olduğu bir yerde değilseniz, elinizde toz ya da çamur gibi gözle görülür bir kirlenme yoksa o zaman alkol bazlı el dezenfektanları var. Tabi bunlarda da dezenfektanın içerisindeki alkol derecesinin yüzde 60'ın üzerinde olması gerekiyor. Bunların da kullanılmasını öneririm. Şu sıralar tabi hapşırma ve öksürmeler de başkalarının ağzından virüsler girebileceği gibi bir de ortama virüs saçılıyor. Şu dönemlerde gerçekten de kalabalık ortamlara girilmemeli ve tokalaşmalara da bir süre ara verilmekte fayda var." 'HERKESİN MASKE TAKMASINI ÖNERMİYORUZ'Şu anda Türkiye'de koronavirüsün insandan insana bulaşmaya dair fazla bir olgu olmadığını belirten Prof. Dr. Engin, şöyle konuştu: "Şu anda bizim toplumumuzda koronavirüs görüldü ama sayı çok fazla değil. Dolayısıyla herkese maske takmasını önermiyoruz. Kimler takacak? Kendisi zaten öksürüyorsa, ateşi varsa maskesini takıp hemen hastaneye başvurması lazım. Onun dışında evlerde koronavirüs şüpheli hastaya bakım verenler ya da dışarıya çıkmak zorunda olan insanlar takabilir. Onun dışında herkesin maske takmasını önermiyoruz. Kaldı ki maskeyi takarken de eğer dışını ellerseniz, ıslandığı halde uzun süre kullanırsanız, maskeye güvenip ellerinizi yıkamazsanız onların da başka handikapları var. O yüzden maskeyi rutinde önermiyoruz. El hijyenini sağlamada tabi ki alkol bazlı el dezenfektanlarının yeri vardır. Ama bu şu demek değildir. Şu anda aşırı derecede bir panik hali var. Bu virüs yeni. Bir takım şeyleri izleyerek göreceğiz. Bazı şeylerde çok net kestirimler yapamıyoruz. Ama bugün itibariyle söyleyeceğim o kadar panik yapacak bir şey yok. Sadece gripte nasıl korunuyorsak aynı şekilde korunabiliriz. Çok benzeyen yanları var. Oradaki gibi dikkat etmekte fayda var. İki de bir ellerini yıkamalarını da önermiyoruz, o zaman da yara oluyor ve başka enfeksiyonlar ortaya çıkıyor. Burada önemli nokta ellerimizi ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmemeliyiz. Çünkü ben eğer dokunursam buralardan virüsü alırım. Burada kontrolsüz her an 20 kez 30 kez değil de mümkün olduğu kadar elinizi yüzünüze gözünüze değdirmeyin ve kirlendiğini düşündüğünüz olaylardan sonra muhakkak yıkayın ya da alkol bazlı dezenfektan ile temizleyin diyoruz." 'KORONAVİRÜS HASTALIĞI OLAN HERKES ÖLMÜYOR'Virüse yakalanan herkesin ölmediğini belirten Engin, "Yeni koronavirüs ile ilgili biraz daha ağır seyreden hasta grubumuz, 60 yaşın üzeri ya da altta yatan hastalığı olanlardır. Altta yatan hastalıktan kastımız şeker hastalığı, tansiyon yüksekliği, uzun süre kronik karaciğer hastalığı, akciğer hastalığı olanlarda daha ağır seyrediyor. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Koronavirüs hastalığı olan herkes ölmüyor. Ortalama yüzde 20'si hastaneye yatsa bunların da yüzde 5'i yoğun bakım şartlarında yatıyor ve yüzde 1 ila 2 civarında ölüm oranından bahsediyoruz. Kişi ortalama 3-4 kişiye bulaştırabilir. Tabi şunu da unutmamak lazım. Semptomu olmayan kişiler de olabilir. Bu açıdan da dikkatli olmakta fayda var" dedi.'ŞU VİRÜSÜN DÜŞMANIDIR' DİYECEĞİMİZ ŞEYLER YOK'

Halk arasında çok fazla yanlış bilginin olduğu söyleyen Engin, "Yeni koronavirüse 'şu iyi gelir', 'şu virüsün düşmanı' gibi diyeceğimiz şeyler yoktur. Burada önemli nokta iyi uyumak, düzenli beslenmektir. Zaten her şeyden düzenli miktarda alırsanız dışarıdan takviyeye gerek kalmaz. Streste bağışıklık sistemimiz açısından bu konuda çok önemlidir. Sakin olmak ve kesinlikle ciddiye almak gerekiyor. Asla da küçümsememek gerekiyor. Gereksiz panik yapmamız lazım. Çünkü panik hataları beraberinde getiriyor ve hastalığın ülkemizde yayılmasına neden oluyor. Bakanlığın ve uzmanların önerilerine uymalarını tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

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