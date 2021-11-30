Prof. Dr. Engin Arık ve Bilim Şehitleri Anıldı

30 Kasım 2007 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek "Türk Hızlandırıcı Merkezi Projesi Çalıştayı"na katılmak üzere şehrimize gelen ve yolcu uçağının Keçiborlu Tünektepe mevkiinde düşmesiyle meydana gelen kazada hayatını kaybeden bilim insanları, ölümlerinin 14'üncü yılında anıldı.

SDÜ Prof. Dr. Engin Arık Parkı ve Şehitler Anıtı önünde yapılan törende katılımcılar, bilim insanları Prof. Dr. Engin Arık, Prof. Dr. Fatma Şenel Boydağ, Doç. Dr. İskender Hikmet, Arş. Gör. Özgen Berkol Doğan, Arş. Gör. Mustafa Fidan ve Engin Abat'a rahmet diledi.

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