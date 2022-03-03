Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret - Haberler

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Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan, Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Çalışmalarına hız kesmeden devam eden Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) Başkan Adayı Prof. Dr. Emin Balkan ve ekibi, Balkan Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'ne ziyarette bulundu. BALKANTÜRKSİAD kurucu üyelerinden Prof. Dr. Emin Balkan ve ekibi, Balkan camiasının sorunları ile bu sorunlara yönelik projeler ve hedefler üzerine BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve ekibi ile istişarede bulunduklarını belirtti. Prof. Dr. Emin Balkan, "Her zaman BAL- Göç' ün yanında olacaklarını dile getiren BALKANTÜRKSİAD Başkanı Fatih Şakir ve ekibine gösterdikleri misafirperverlik ve samimiyetleri için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret

Prof. Dr. Emin Balkan'dan BALKANTÜRKSİAD'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Fatih, GÖÇ, Yerel, Haberler

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