Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, öğretim üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun bir televizyon kanalında söylediği sözler nedeniyle Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma açıldı.

Sofuoğlu hakkındaki soruşturmanın "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş