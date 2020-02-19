Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu gençlere konferans verdi

19.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:00

Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, "Darbelerin Hedefindeki Koca Sultan" konulu konferansı Düzce KYK Konferans Salonu'nda gerçekleştirdi. Vefatının 102. yılında Sultan ll. Abdülhamid Han'ı anlattı. Programa gençler yoğun ilgi gösterdi.



Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi'nin Konferans Salonu'nda düzenlediği konferansta, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu gösterilen ilgiye ve tüm katılımcılara teşekkür etti. Program Mehmet Mücahit Şentürk'ün Kuran-ı Kerim Tilaveti, İl Müdürü İsa Yazıcı'nın konuşması, Gençlik Merkezi Üyesi Şulenur Çalışkan'ın "Sultan Abdülhamid Han'ın Ruhaniyetinden İstimdat" adlı şiiri okumasının ardından Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu "Darbelerin Hedefindeki Koca Sultan" konulu konferansı sundu. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'nın, Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'na hediye takdimi ile program sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA