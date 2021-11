KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Duygu Perçin Renders, "Şiddetin her türlüsüne karşıyız, ama kadına yönelik şiddetin valimiz Ali Çelik'in deyimiyle içimizi daha da acıtan bir tarafı var" dedi.

KSBÜ Tıp Fakültesi Hekim Sinan Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde konuşan Renders, "Bugün kadına şiddetle mücadelede uluslararası mücadele günü kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Kadına şiddete dikkatleri çekebilmek için böyle bir güne ihtiyaç duymamız ne acıdır. Kime neye yapılırsa yapılsın şiddetin her türlüsüne karşıyız, şiddetin her türlüsüne karşı aynı eforla mücadele etmeliyiz ama kadına yönelik şiddetin valimizin deyimiyle 'içimizi daha da acıtan bir tarafı var.' Türkiye'de geçen yıl itibariyle erkek partneri tarafından öldürülen kadın sayısı 300, yani neredeyse her gün bir kadın öldürülmüş. Maalesef ölerek kurtulamayan, partnerleri tarafından sürekli tacize ya da şiddete maruz kalan kadınların sayısı çok daha fazla. Bugün kadınlar için biçilen arkaik rol kalıbından çıkıp, kendi gücümüzün farkına varma zamanıdır. Özgüven ve özsaygımızı inşa etme ve güçlendirme zamanıdır. Bunun anahtarı eğitimdir. Eğitim özgürlerin ülkesine ve cesurların evine giriş kapısıdır. Gelecek gençlerimizdedir. Özellikle de erkeği ya da kadını değil, insanı ön plana koyacak olan güçlü kadınları ve mantıklı erkekleriyle el ele verip şiddete tüm varlığıyla direnen gençlerimizdedir" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet