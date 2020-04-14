Prof.Dr. Dilci: Dijital nesnelerle aşırı temas, bağışıklık sistemini zayıflatır
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Güncel

Prof.Dr. Dilci: Dijital nesnelerle aşırı temas, bağışıklık sistemini zayıflatır

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital nesnelerle aşırı temas bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır.

14.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:12
Prof.Dr. Dilci: Dijital nesnelerle aşırı temas, bağışıklık sistemini zayıflatır
SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital nesnelerle aşırı temas bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflayan kişi koronavirüse karşı alınan tedbirlerden ve virüsle mücadelede vücudun biyolojik sisteminin güçlü olmamasından kaynaklı zafiyetler yaşayabilir" dedi. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi ve Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, koronavirüs nedeniyle evde geçirilen zamanda 'aşırı dijitalleşmeye' karşı uyarılarda bulundu. Aile içerisinde dijital nesnelerle yoğun temasın davranış bozukluklarına neden olduğunu söyleyen Dilci, "Ülke olarak, hatta dünya olarak birtakım büyük sorunlar yaşamaktayız. Hal böyle olunca evde kalmak durumundayız. Evde kalan kişilerin dışarıda vakit geçirmeye çok eğilimleri varsa, 'evde kalma fobisi' gibi sıkıntı varsa, bu tarz kişilerin evde kalması bazı davranış problemlerine neden olacaktır. Bu problemleri hızlandıran bozukluğun bir dürtüselliğe dönüşmesi de dijital nesnelerle kurmuş oldukları temas ve bu temasın içeriği ve süresiyle alakalıdır. Dijital nesneler, yoğun ve kontrolsüz bir şekilde kullanıldığı zaman kas koordinasyonunda bir takım dezenformasyon oluşturmaktadır. Bu oluşum zamanla biraz daha kronikleşirse bir takım davranış ve tutum bozukluklarına neden olmaktadır. Bu davranış ve tutum bozukluklarının önüne geçmek için halkımızın bilinçli bir şekilde hareket etmesi gerekir" dedi. 

'DİJİTALLEŞME AİLE İÇİ HUZURU BOZUYOR'Dijital nesnelerle ev içerisinde aşırı temasın aile içerisinde huzursuzluğa neden olduğunu söyleyen Dilci, "Saplantılı bir şekilde dijital nesnelere bağlı hareket eden kişiler genellikle karşısındaki kişinin davranışlarına hep eleştirel bakabilir. Bu bir çatışmaya davetiye çıkaracak konuma gelebilir. Bu saplantılı dijital nesnelerle temas, aynı zamanda bireyde bir depresyon veya birtakım kişilik bozuklukları veya aile içerisinde iletişime dair sıkıntılar varsa, bunları olumsuz yönde etkileyecektir. Bu olumsuzluk da aile içerisinde çatışma ve kavgaya neden oluyor. Araştırmalar bu durumun yüzde 27 oranında aile içi şiddetin ve çatışmanın artmasına neden olduğunu gösteriyor. Bu nedenle dijital nesnelerden olabildiğince uzak durmak, EBA veya benzer uygulamaların dışında zorunlu olmadıkça dijital nesnelere gömülmemek, bunu bir zorunluluk veya başka bir yolu yokmuş gibi algılamak doğru değildir. Çünkü yağmurdan kaçarken doluya tutulma söz konusu ve arkasından da başka türlü sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Bunların başında da iletişim sorunu geliyor. Bu anlamda dijital nesnelerle temas kurarken kullandığımız dijital nesnelerin içeriğinin sunumuna, izlediğimiz filmlerin içeriğine, vermiş oldukları mesajlara kadar çok dikkatli olmalıyız. Çünkü bizi gerecek, strese sokacak, asabi yönümüzü geliştirecek ya da gelecek adına birtakım planlarımızı olumsuzluğa düşürecek içeriklerden kaçınmak gerekir. Bu anlamda haberleri de çok fazla izlemeyelim. Onun dışında bizi ve yaşamımızı sabote edecek her şeyden uzak kalmak, bu anlamda ev içerisinde nefes egzersizleri, fizik hareketleri, jimnastik, balkona çıkma, kitap okuma ve diğer iletişim becerilerimizi artırmakta fayda var" diye konuştu.'BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR'Dijital nesnelerle aşırı temasın bağışıklık sistemini de olumsuz yönde etkilediğini belirten Prof. Dr. Dilci, sınırsız internete bağlı olmanın zararları olduğunu da söyledi. Wifi gibi sistemlerin kapatılması gerektiğini söyleyen Dilci, televizyon, telefonlar ve tabletlerin de 23.00'dan itibaren kapatılmasında fayda olduğunu belirtti. Dijital aletlerin kas koordinasyonunu olumsuz etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Dilci, şunları söyledi:

"Çünkü kas koordinasyonunu olumsuz etkileyerek yorgunluk, halsizlik ve depresif bir kişilik sergilenmesine neden olmaktadır. Bu da uyumsuz iletişim becerisine dönük bir sonuç vermekte ve aile içerisindeki çatışmayı hızlandırmaktadır. Koronavirüs sürecinde belki de şu ana kadar bilinmeyen bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Dijital nesnelerle aşırı temas bağışıklık sistemimizi zayıflatmaktadır. Çünkü dijital nesnelerle yoğun temas içerisinde bulunan kişilerde uykusuzluk problemi başlamaktadır. Uykuya geçiş sorunları yaşanmaktadır ve kişi uyku esnasında da yeterince dinlenememektedir. Yapılan bilimsel araştırmalar da bunu göstermiştir. Uyku esnasında yeterince dinlenemeyen kişi yorgun ve halsiz kalmaktadır. Bu da bağışıklık sistemini zayıflatmaktadır. Bağışıklık sistemi zayıflayan kişi koronavirüsle mücadelede vücudun biyolojik sisteminin güçlü olmamasından kaynaklı zafiyetler yaşayabilir."


- Sivas

Kaynak: DHA

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