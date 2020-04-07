Prof. Dr. Dilci: Aileler Günlük 3 Saat Dijital Diyet Yapmalı Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile zorunlu olarak evde kalan ailelere bazı tavsiyelerde bulundu.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile zorunlu olarak evde kalan ailelere bazı tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Dilci, ailelerin bu süreçte günlük 3 saat dijital diyet yapması gerektiğini belirtti.

"Aileler Evde Kalma Sürecini Fırsata Dönüştürebilir"

Ailelerin yeni tip koronavirüs nedeni ile evde kalma sürecini fırsata dönüştürebileceklerini ifade eden Prof. Dr. Dilci, "Bu fırsatları sıralamak istersek, ailecek baş başa kalma, ailecek kenetlenme, birlikte vakit geçirmek ve bunu etkin hale getirerek aile bağlarını güçlendirmeye sebebiyet verebilirler. Bunu yapmak için ailece dramatize edilecek tiyatral etkinlikler, kitap okuma etkinlikleri olmalıdır.

EBA üzerinden yapılacak faaliyetlerde dijital nesnelerin kontrolü konusunda öğrencilerle uzaktan katılımlı veya katılımsız şekilde aile etkinlikleri planlanmalıdır. Dijital nesneyle hocaların vereceği mesajı, her ne kadar yüz yüze eğitimi vermese de bunu fırsata dönüştürecek öğrenci merkezli eğitime fırsat vermektedir. Bu yönüyle öğrenciler kendi öğrenme anlayışlarını kendi stillerine uygun bir şekilde yapılandırarak, mevcut durum üzerinden daha çok kazanım, davranışsal ve bilişsel bir sonuç elde edebilirler" şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Dilci, "Ev içerisinde uzun süre kalma tabii ki sıkıcıdır. Planlı etkinlikler yapalım. EBA ile geçireceği zamanın dışında ailece kitap okuma saati, aile içi eğitsel oyunlar saati, aile içi topluca müzik dinleme saati yapılabilir. Yine ev içerisinde herhangi bir köşeyi ailecek zaman geçireceğimiz bir mekana dönüştürelim. Bu mekanda satranç ya da geleneksel oyunlarımızı oynayabiliriz. Ailece sohbet, hikaye gibi etkinlikler yapabiliriz. Fırsat buldukça eğer, evimiz mekan olarak uygunsa diğer insanlarla sosyal mesafeyi koruyarak, ailecek açık hava etkinlikleri yapabiliriz. Sportif bazı egzersizler de yapmakta fayda var diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Aileler Günlük 3 Saat Dijital Diyet Yapmalı"

Prof. Dr. Dilci, "Malum içinde bulunduğumuz durum, ev ortamında olma, 'evde kal' sloganıyla koronavirüse karşı mücadelemizde sağlıklı bir yaşam zemini oluşturma adına evde kalmak durumundayız. Bu da dijital nesnelerle teması çok artırdı. Video oyunlarının kullanımı arttı. Bunları dikkatli kullanmamız gerekiyor. Bununla ilgili yaptığımız birçok çalışma gösterdi ki; yoksunluk sendromundan tutalım, dürtüsel bozukluğa, dikkat eksikliğine kadar çıkacak olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Bunları ortadan kaldırmak için ev içerisinde 'dijital diyet' yapmalıyız. Ev içerisinde ailelerimiz günde 3 saat kendilerini tüm dijital nesnelerden menetmelidir. Çocukların aslında EBA ile kurduğu temas bile bizim için yeterli. Çünkü belli bir oranda radyasyona maruz kalmaktalar. İletişim sıkıntısı, antisosyal kişilik gelişimi olabilir. Çünkü yüz yüze eğitim olmadığı için bu tür sorunlar çıkabilmektedir. Bu nedenle ekransız, dijital nesnelerin olmadığı bölgeler oluşturmalıyız. Etkinlikleri buna odaklı yapmalıyız ve aileler günlük 3 saat dijital diyet yapmalı" ifadelerini kullandı.