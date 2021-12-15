Prof. Dr. Demirdal: Turkovac aşısının yan etkileri hafif seyrediyor

ÇELEBİ, KIRIKKALE (DHA) - İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Turkovac Faz- 3 Çalışması Araştırmacısı Prof. Dr. Tuna Demirdal, gönüllüler üzerinde süren çalışmalar kapsamında ilk bulgularda aşının yan etkisinin hafif seyrettiğinin saptandığını belirtti. Endişe edilecek bir yan etki gözlenmediğini söyleyen Prof. Dr. Demirdal, "Her aşıda olabilecek basit yan etkilerle karşılaşıldı" dedi.

Yerli ve inaktif aşı Turkovac'ın 3 bin gönüllü üzerinde 'hatırlatma dozu' uygulaması sürüyor. Çalışma kapsamında oluşturulan 28 ildeki 41 merkezden biri olan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Turkovac Faz-3 Çalışması Araştırmacısı, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Tuna Demirdal, aşıyla ilgili elde edilen son bulgular hakkında bilgi verdi.

Omicron varyantı ile ilgili aşı etkinliğinin azalma olasılığının olduğunun altını çizen Prof. Dr. Demirdal, "İlk açıklamalara göre klinik olarak varyantın hafif seyrettiği ifade ediliyor. Bunları söylemek için erken. Turkovac veya diğer aşıların etkinliğinin bu varyantta azalıp azalmayacağı henüz belli değil. Azalma olasılığı var. Delta varyantında kullandığımız aşılarda yüzde 10-15'lik bir azalma meydana gelmişti" ifadelerini kullandı.